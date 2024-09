steigert Bilanzsumme auf über 71 Millionen Euro und konzentriert sich auf NASDAQ-Listing der US-Tochter

Der Jahresüberschuss im Beteiligungsgeschäft sank im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Fokussierung auf das geplante NASDAQ-Listing der US-Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (FFPP) im ersten Halbjahr 2024 auf 2,1 Millionen Euro (Vorjahr: 3,2 Millionen Euro). Die Unternehmensstrategie, sich im ersten Halbjahr 2024 vollständig auf die Vorbereitungen dieses bedeutenden Meilensteins zu konzentrieren, spiegelt sich in diesen Zahlen wider.

Das Management ist optimistisch, dass sich der dennoch positive Trend im zweiten Halbjahr 2024 fortsetzen wird. Vor allem durch die erwarteten Impulse aus der erfolgreichen Entwicklung der US-Tochtergesellschaft wird eine weitere Stärkung der finanziellen Ergebnisse prognostiziert.

"Wir sind stolz auf die großen Fortschritte, die wir im ersten Halbjahr 2024 erzielt haben, und blicken mit Zuversicht auf das kommende Jahr, in dem wir das NASDAQ-Listing unserer Tochtergesellschaft FFPP planmäßig umsetzen wollen," sagt Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG.

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Berlin, München und Tradegate gehandelt.

Die Fast Finance24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 0,050EUR auf Tradegate (26. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.