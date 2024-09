JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 35 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari strich in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Mittel Oxbryta aus …