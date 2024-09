Kurs nähert sich dem 10-Jahrestief!

Aufgrund von Schwierigkeiten im Markt für private und gewerbliche Solaranlagen muss der angeschlagene Hersteller von Wechselrichtern, SMA Solar, erhebliche Kosteneinsparungen vornehmen und plant voraussichtlich auch Stellenstreichungen. Das geplante Sparprogramm soll eine Summe von 150 bis 200 Millionen Euro einsparen. Am gestrigen Donnerstag reagierte der Aktienkurs mit einer leichten Erholung auf die Ankündigung des Sparprogramms am Vorabend. Im Juni 2024 hatte das Unternehmen seine Prognose zurückgezogen, was zu einem deutlichen Kursverfall der Aktie führte. Die Umsatzentwicklung in den Bereichen Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions wird weiterhin durch hohe Lagerbestände bei Händlern und Installateuren beeinträchtigt. Obwohl sich die Solarbranche langfristig erholen sollte, stehen den Unternehmen in diesem Sektor harte Preiskämpfe mit chinesischen Herstellern bevor, die verheerend sein könnten.

Die Gewinnwarnung vom 19. Juni 2024 war auch für die Aktionäre von SMA Solar ein einschneidendes Ereignis. Der Aktienkurs verlor daraufhin an einem Tag mehr als 31 Prozent. Selbst in den Wochen danach konnte sich der Kurs nicht stabilisieren und gab bis dato noch einmal in Summe um knapp 40 Prozent nach. Wird den Dumpingpreisen der chinesischen Hersteller nichts entgegengesetzt, könnte die Verlustserie weitergehen. Fundamental betrachtet hat das Management seine geplanten Gewinne der Jahre 2024 bis 2026 gegenüber 2023 drastisch zurück gestutzt. Dennoch wird in dieser Periode wieder mit einer Gewinnsteigerung von 131 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2026 auf 7,65 sinken lässt. Müssen diese Planzahlen erneut nach unten revidiert werden, könnte der Aktienkurs weiter nachgeben. Dabei ist ein weiterer Kursverlust bis auf das partielle Tief bei 14,60 Euro vom 19. Dezember 2018 möglich. Dies könnte sich vor dem Hintergrund des bereits angelaufenen Kursverlustes von 85 Prozent ereignen, wenn man das All-Time-High vom 3. Juli 2023 bei 112,70 Euro als Referenz heranzieht. Im Bereich unter der Marke von 14,60 Euro nähert sich der Kursverlauf dem Zehn-Jahres-Tief bei 10,82 Euro an. Aus heutiger Sicht sollte diese Marke nicht unterschritten werden.