Noch mehr Milliarden für Halbleiter-Loser Intel?!

US-Regierung will noch mehr Milliarden bereitstellen

Nach den Angaben der Wirtschaftszeitung steht eine Vereinbarung zwischen Intel und der US-Regierung unmittelbar vor ihrem Abschluss. Unter Berufung auf mit der Sache vertraute Insider soll das Halbleiterurgestein noch in diesem Jahr bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar erhalten.

Diese Mittel sollen aus dem CHIPS-Act abgerufen werden, der von der US-Regierung zur Förderung der heimischen Halbleiterindustrie und Reshoring-Bemühungen aufgelegt wurde. Wie die Financial Times berichtet, befinden sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium, könnten aber, sollte es zu einer Übernahme von Intel kommen, noch scheitern.

Intel hat bereits über 20 Milliarden US-Dollar erhalten

Sollte Intel die aufgestockten Finanzhilfen erhalten, sollen diese der Finanzierung der in Arizona, New Mexico, Ohio und Oregon geplanten Chip-Werke dienen. Aus dem bis zu 53 Milliarden US-Dollar schweren Subventionspaket hat Intel bereits über 20 Milliarden US-Dollar an Bürgschaften und Krediten erhalten.

Hält das Unternehmen an seinem Plan fest, ein gegenüber den Technologieführern Taiwan Semiconductor und Samsung ebenbürtiger Auftragsfertiger zu werden, dürften viele weitere Milliarden US-Dollar nötig sein, über die Intel angesichts seiner Krise jedoch nicht verfügt. Weitere Deals wie der zuletzt mit Apollo beschlossene, könnten daher folgen.

Aktie legt nach Erholungsrallye eine Pause ein

Die Meldung über das Aufstocken der bislang bewilligten Finanzmittel bleibt für die Aktie am Freitagmorgen folgenlos. An europäischen Handelsplätzen verliert sie rund ein Prozent an Wert, nachdem ihr in den vergangenen zwei Wochen eine beeindruckende Aufholjagd und Kursgewinne von rund 30 Prozent gelungen sind.

Mit dem Sprung über die bei 23,02 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie hat die Aktie aus technischer Perspektive den Weg bereits freigemacht für einen Lückenschluss der bei 29,05 US-Dollar gerissenen Kurslücke. Spätestens hier sollten auf der Long-Seite investierte Anleger mit dem hartnäckigen Widerstand der Verkäufer rechnen.

Fazit: Subventionen allein machen die Aktie nicht zu einem Kauf

Die US-Regierung will nach einem FT-Bericht weitere Milliarden in die Hand nehmen, um dem angeschlagenen Rivalen von AMD und Nvidia unter die Arme zu greifen. Das könnte finanziell zwar eine schlechte Entscheidung sein, da das eigenständige Überleben des Konzerns in seiner jetzigen Struktur alles andere als sicher ist.

Die vielen Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen bereits erhalten hat, beweisen jedoch die enorme strategische Bedeutung, die die US-Regierung Intel zumisst – das ist mit Blick auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Rivalität gegenüber China verständlich, denn der größte Teil der weltweiten Halbleiterfertigung, von der die USA technologisch stark abhängig ist, befindet sich in Südostasien und damit unmittelbar in chinesischem Interessensgebiet.

Viele Anleger hoffen beziehungsweise spekulieren zwar auf einen nachhaltigen Turnaround der Aktie, der ist jedoch alles andere als sicher, denn Subventionsmilliarden allein werden den schwachen Halbleiterverkäufen nicht auf die Sprünge helfen. Wer in der Halbleiterbranche investieren möchte, sollte daher entweder auf den direkten Konkurrenten TSM oder den Speicherchip-Spezialisten SK Hynix setzen, der aktuell einen richtig starken Eindruck macht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion