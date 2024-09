Dax startet freundlich - Inflationszahlen im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag leicht über dem Vortagesniveau in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr standen 19.263 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, 0,1 Prozent mehr als am Donnerstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Zalando, Porsche, Infineon und Siemens Healthineers. Am Ende ließen die Papiere von Münchener Rück entgegen dem Trend deutlich nach.



Anleger nehmen angesichts der zu Beginn der kommenden Woche anstehenden Inflationszahlen aus Deutschland und der Eurozone das Thema Teuerung wieder verstärkt in den Blick. Die vorläufigen Verbraucherpreise würden aber "vermutlich nicht zu einer Forcierung der Zinssenkungsfantasie beitragen, da diese schon recht ausgeprägt sind", heißt es in einer Markteinschätzung der Helaba vom Freitag. Die allgemeine Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt halte aber an.









Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1173 US-Dollar, ein



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 8 Uhr deutscher Zeit 71,73 US-Dollar, das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



"Vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen, rückläufige Ölpreise und das Konjunkturprogramm in China werden für die gute Stimmung verantwortlich gemacht", so die Helaba. Geopolitische Spannungen und die ungewisse Konjunkturentwicklung in der Eurozone seien indes in den Hintergrund getreten. "Auch von technische Seite ist das Bild mit dem prozyklischen Kaufsignal und der Bestätigung des Aufwärtstrends konstruktiv", heißt es in der Markteinschätzung.