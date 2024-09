Zahl der Krankenhaus-Behandlungen 2023 um 2,4 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



Mit 46,9 % überwiegt der Anteil aufgestellter Betten in Krankenhäusern inöffentlicher Trägerschaft, 32,5 % der Betten entfallen auf Häuser infreigemeinnütziger Trägerschaft und 20,6 % beträgt der Anteil aufgestellterKrankenhausbetten in Häusern privater Träger.Durchschnittliche Dauer eines Krankenhausaufenthalts seit 2018 unverändertEin stationärer Krankenhausaufenthalt dauerte im Jahr 2023 durchschnittlich 7,2Tage. Damit blieb die durchschnittliche Behandlungsdauer seit dem Jahr 2018unverändert. Die Dauer des Aufenthalts variierte jedoch in den unterschiedlichenFachabteilungen. So lag die durchschnittliche Verweildauer in denFachabteilungen Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie, in denen die meistenFälle behandelt werden, im Jahr 2023 bei nur 5,3 beziehungsweise 5,1 Tagen. Zuden Fachabteilungen mit deutlich längerer Verweildauer gehören die Geriatrie mit15,3 Tagen und die psychiatrischen Fachabteilungen mit Verweildauern zwischen24,4 und 45,3 Tagen.Krankenhauspersonal: Mehr Beschäftigte im ärztlichen und nichtärztlichen DienstZum Jahresende 2023 wurden in den Krankenhäusern insgesamt 211 994 Beschäftigteim ärztlichen Dienst und 1 083 370 Beschäftigte im nichtärztlichen Dienstgezählt, die in einem direkten Beschäftigungsverhältnis zu denKrankenhausträgern standen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl derÄrztinnen und Ärzte damit um 2,2 % und die Zahl der Beschäftigten imnichtärztlichen Dienst um 2,5 %. Im Pflegedienst, der zum nichtärztlichenBereich zählt, wurden 528 323 Beschäftigte gezählt, das waren 19 034 oder 3,7 %mehr als zum Jahresende 2022.Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte (Vollkräfte) - also unter Berücksichtigungunterschiedlicher Beschäftigungsformen wie Voll- und Teilzeit sowie geringfügigeBeschäftigung - waren im ärztlichen Dienst im Jahresdurchschnitt 176 774Vollkräfte tätig. Der nichtärztliche Dienst verzeichnete 810 209 Vollkräfte,darunter 391 506 im Pflegedienst. Die Zahl der Vollkräfte im ärztlichen Dienststieg damit gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Im nichtärztlichen Dienst nahm dieZahl der Vollkräfte insgesamt um 2,3 % zu, wobei der Anstieg im TeilbereichPflegedienst bei 4,0 % lag.Zahl der Nachwuchskräfte im nichtärztlichen Dienst an Krankenhäusern gestiegenDie Zahl der Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildenden im nichtärztlichenDienst an Krankenhäusern stieg im Jahr 2023 um 4 393 oder 3,9 % auf 118 240. DieZahl der Vollkräfte lag mit 38 550 um 4,8 % über dem Vorjahreswert.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zu den Krankenhausgrunddaten 2023, differenziert nachKrankenhaustypen und Bundesländern, bietet der Statistische Bericht "Grunddatender Krankenhäuser", der in Kürze auf der Themenseite "Krankenhäuser" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zum Download bereitsteht.