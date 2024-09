Wiederholt sich jetzt der 05. August? Nikkei-Future bricht katastrophal ein!

Diese Zugewinne wurden in der Nachbörse jedoch schlagartig wettgemacht, denn der Nikkei-Future erlebte einen katastrophalen Einbruch. Gegenüber dem Tageshoch bei knapp 40.000 Punkten hat er inzwischen über 2.000 Punkte und damit rund 5 Prozent an Wert verloren.

Der Freitag hätte mit einem Plus von 2,6 Prozent der überragende Abschluss einer für den japanischen Aktienmarkt überaus erfolgreichen Woche werden können. Der Leitindex Nikkei 225 verteuerte sich in den vergangenen Tagen, angetrieben auch von den Maßnahmenpaketen der chinesischen Zentralregierung zur Belebung der Wirtschaft , um 4,2 Prozent.

Grund für den Flash Crash, allein in den ersten 10 Minuten der Abwärtsbewegung ging es um 1.500 Punkte gen Süden, ist offenbar ein Machtwechsel an der Spitze der japanischen Regierungspartei LDP.

Die wählte am Freitagmorgen den früheren Verteidigungsminister Shigeru Ishiba zu ihrem neuen Vorsitzenden, der damit in der kommenden Woche auch zum Premierminister des Landes wird. Der Führungswechsel ist nötig geworden, da der noch amtierende Premierminister Fumio Kishida aufgrund einer ganzen Reihe von Korruptionsskandalen das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat.

Dass der Finanzmarkt auf die Wahl Ishibas, der sich gegen insgesamt acht Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen konnte, so empfindlich reagiert hat, dürfte damit zusammenhängen, dass er sich in der Vergangenheit für höhere Leitzinsen stark gemacht und der Bank of Japan zu ihrem jüngsten Anhebungskurs gratuliert hatte.

Auch am Devisenmarkt ließ eine Reaktion nicht lange auf sich warten. Wertete der Yen in den frühen Morgenstunden gegenüber dem US-Dollar noch deutlich ab, brach das Wechselkursverhältnis nach der Wahl Ishidas zugunsten des Yen ein, der sich binnen weniger Minuten um mehr als zwei Prozent verteuerte.

Angesichts der noch immer großen Bedeutung des Yen-Carry-Trades, dabei leihen sich Anleger zu günstigen Zinsen japanisches Geld und investieren es in US-Aktien oder -Anleihen, gab auch der Nasdaq-Future empfindlich nach. Völlig ungerührt zeigt sich am Freitagmorgen hingegen der deutsche Leitindex DAX, der seinen Ausbruch über 19.000 Punkte nicht nur verteidigen kann, sondern sogar noch ausweitet.

Fazit: Da braut sich (nochmal) etwas zusammen!

Japan bekommt in der kommenden Woche einen neuen Ministerpräsidenten. Der gilt als Freund höherer Leitzinsen, was nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Regierungspartei zu einer rapiden Aufwertung des Yen und im Gegenzug zu einem Flash Crash der Nikkei-Futures geführt hat. Auch US-Technologiewerte handelten mit Verlusten.

Das zeigt, dass der Yen-Carry-Trade aufgrund der noch immer hohen Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan noch längst nicht abgewickelt sein dürfte. Die Gefahr einer Wiederholung des 05. August ist damit real. Ohnehin ist es naiv zu glauben, dass ein zwischenzeitlich 30-prozentiger Einbruch eines der weltweit führenden Leitindizes nicht zu mittelfristig anhaltender Volatilität führen würde.

Mit Blick auf die Allzeithochs in DAX, S&P 500 und anderen Indizes drohen Anleger aktuell aber genau dieser Illusion zu erliegen. Das könnte sich in den kommenden Monaten noch als sehr teurer Trugschluss entpuppen – erst recht mit Blick auf die ohnehin schon hohe Bewertung insbesondere des US-Aktienmarktes.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion