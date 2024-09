Nvidia entthront - Hier kommt die neue Nr. 1 im S&P 500

Der Stromgigant hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf saubere Energie konzentriert und investiert stark in erneuerbare Energien, darunter Solar- und Batteriespeicherprojekte. Vistra hat mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um den CO₂-Fußabdruck zu verringern und den Übergang zu einer saubereren Energiezukunft zu unterstützen.

Die Rede ist von der Vistra Corporation – ein großer US-amerikanischer Energieversorger mit Sitz in Irving, Texas. Das Unternehmen entstand 2016 nach der Umstrukturierung und dem Ausstieg aus dem Konkurs von Energy Future Holdings, einem ehemaligen texanischen Energie-Giganten. Vistra ist sowohl in der Stromerzeugung als auch im Energievertrieb tätig und betreibt eines der größten Portfolios an konventionellen Kraftwerken in den USA, darunter Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke.

Bis Mittwoch verzeichnete die Aktie einen Lauf von 13 Gewinntagen in Folge und zog in Sachen Performance am KI-Liebling Nvidia vorbei.

Das wachsende Bewusstsein der Anleger für den erhöhten Strombedarf durch künstliche Intelligenz und die umfassende Elektrifizierung in den USA haben nicht nur den Kurs von Vistra in die Höhe getrieben. Auf Platz vier folgt mit Constellation Energy der nächste Vertreter der Branche. Der größte amerikanische Atomkraftwerk-Betreiber machte zuletzt auf sich aufmerksam, da er für Microsoft einen bereits stillgelegten Reaktor wieder ans Netz nehmen möchte.

"Das Netz wird im Hinblick auf Angebot und Nachfrage extrem angespannt sein, und es werden einfach nicht genügend neue Kapazitäten online gehen, weil das Zeit braucht", sagt Jefferies–Analyst Antoine Aurimond, der die Aktie von Vistra erst kürzlich zum Kauf empfohlen und sein Kursziel von 99 auf 137 US-Dollar angehoben hat.

Vistra betreibt Kernkraftwerke ähnlich wie Constellation Energy. Die Anleger sind begeistert von den jüngsten bedeutenden Atomkraft-Deals, an denen große KI-Hyperscaler beteiligt sind.

Der Bau von Kernkraftwerken ist jedoch sehr kosten- und zeitintensiv, daher werden Unternehmen wahrscheinlich nicht in diese Richtung gehen, erklärt Jefferies-Analyst Antoine Aurimond gegenüber MarketWatch. Vistra verfügt zwar über eine kleinere Flotte von Kernkraftwerken im Vergleich zu Constellation, könnte aber aufgrund seines Besitzes an effizienten Gaskraftwerken im ganzen Land besser positioniert sein, was laut dem Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial darstellen könnte.

Neben Constellation Energy hat auch Talen Energy Anfang des Jahres bereits einen dicken Fisch an Land gezogen, als der Konzern einen Deal mit Amazon abschloss. Vistra hat noch keine vergleichbare vertragliche Vereinbarung getroffen. Investoren gehen jedoch davon aus, dass das Unternehmen bald einen eigenen Deal abschließen könnte, so Aurimond.

Nach ihrem guten Lauf gönnt sich die Aktie seit Donnerstag ihre wohlverdiente Verschnaufpause. Für Anleger dürfte der Rücksetzer eine Gelegenheit sein. Kommt der Kurs noch einmal Richtung 110 US-Dollar zurück, dann sollten Anleger eine erste kleine Position bei Vistra Energy aufbauen.

Mit einem geschätzten KGV von 24 für das laufende Jahr und 18 für 2025 ist die Aktie zwar kein unbedingter Schnapper, aber im Vergleich zu vielen "KI-Perlen" immer noch günstig bewertet. Mein Kursziel für die Aktie liegt erst einmal bei 120 US-Dollar. Schließt Vistra auch einen Vertrag mit einem Konzern aus den "Magnificent Seven" dann dürfte der Kurs schlagartig wieder in Fahrt kommen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

