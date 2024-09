Autokrise erwischt Hella - Aktie unter Druck

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Die schwierige Lage der Autoindustrie durchkreuzt die Geschäftspläne des Scheinwerfer-Herstellers Hella . Vor allem seit Mitte des Jahres verschlechterten sich die Rahmenbedingungen weitaus stärker als erwartet, erklärte Unternehmenschef Bernard Schäferbarthold am Donnerstagabend in Lippstadt. Er rechnet mit weniger Umsatz und operativem Gewinn als zuletzt und kappte seine Prognosen für das laufende Jahr. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag schlecht an.

Die Hella-Aktie verlor am Vormittag nach zwischenzeitlich höheren Verlusten zum Start noch rund 1,9 Prozent auf 87,30 Euro und war größter Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Damit wurde das Papier noch rund sechs Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Zwischenzeitlich war der Kurs allerdings zweimal bis auf ein Rekordhoch von 92,70 Euro gestiegen - das letzte Mal Anfang September. Mehr als 80 Prozent der Hella-Anteile gehören dem französischen Autozulieferer Forvia .