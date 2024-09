Generationswechsel bei der Merkur Group / Paul Gauselmann zieht sich aus Konzernspitze zurück - Michael Gauselmann übernimmt Vorsitz von Aufsichtsrat - Lars Felderhoff wird Vorstandssprecher (FOTO)

Espelkamp (ots) - Bei der Merkur Group bricht eine neue Zeitrechnung an:Unternehmensgründer Paul Gauselmann legt sein Amt als Vorstandssprecher zum 1.Oktober nieder und zieht sich aus der Konzernspitze zurück. 67 Jahre hat er dieGeschicke der Unternehmensgruppe bestimmt und aus einem nebenberuflichenEinmannbetrieb einen international erfolgreichen Konzern mit einem Gesamtumsatzvon ca. 4 Milliarden Euro und einem Außenumsatz von gut 2,7 Milliarden Eurogemacht. "Ich habe meine Energie immer zum Wohl der Firma und damit zum Wohl dermittlerweile rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Jetzt istes an der Zeit, mein Lebenswerk in jüngere Hände zu legen", erklärt PaulGauselmann. Das Amt des Vorstandssprechers übernimmt der 48-jährige LarsFelderhoff, Finanzvorstand der Merkur Group. Seine Stellvertreter werden JürgenStühmeyer (64), Vorstand Merkur Vertrieb, und Manfred Stoffers (70), VorstandMarketing, Kommunikation und Politik. "Ich bin sehr froh, dass dieses Trio dasRuder übernimmt. Es besteht aus exzellenten Führungspersönlichkeiten, die dasUnternehmen in- und auswendig kennen", betont Paul Gauselmann, der alsMitstifter der Gauselmann-Familienstiftung dem Unternehmen weiterhin verbundenbleibt.Ein Generationswechsel vollzieht sich auch auf anderer Ebene: Michael Gauselmann(68) übernimmt zum 1. Oktober den Vorsitz des Aufsichtsrates von ManfredGrünewald (89). Darüber hinaus beerbt er Paul Gauselmann im Stiftungsvorstandder Gauselmann-Familienstiftung und wird auch dort Vorsitzender. Die Stiftungist Alleingesellschafterin der Unternehmensgruppe und der Ort, an dem diegrundlegenden strategischen Entscheidungen getroffen werden. "Ich freue mich,dass mein Sohn Michael diese große Verantwortung auf sich nimmt und seineinternationale Erfahrung in unser Unternehmen einbringen wird", so PaulGauselmann. Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann stieg Michael Gauselmann1982 in die Unternehmensgruppe ein und durchlief sämtliche Bereiche. Mit derGründung des Tochterunternehmens Atronic im Jahr 1993 trieb er dieInternationalisierung voran und war für sämtliche Auslandsaktivitätenverantwortlich. Zehn Jahre war er stellvertretender Vorstandssprecher, ehe ervon 2004 bis 2012 als gleichberechtigter Vorstandssprecher derUnternehmensgruppe neben Paul Gauselmann fungierte. Ab 2013 engagierte er sichim damaligen Gauselmann-Familienrat und ab 2016 im Stiftungsbeirat derGauselmann-Familienstiftung.Als neuer Vorstandssprecher rückt Lars Felderhoff an die Konzernspitze. Erverantwortet seit 2018 die Gesamtfinanzen und Organisation der Merkur Group.Seine Karriere begann 2000 beim Tochterunternehmen Atronic. Zwischen 2007 und2011 vertiefte er sein Wissen beim Spielekonzern GTech (heute IGT) sowie beimGroßhandelskonzern Metro Cash & Carry International. 2011 kehrte Felderhoffzurück und wurde kaufmännischer Geschäftsführer der Tochterfirma adp Merkur. Indieser Rolle trug er die kaufmännische Gesamtverantwortung für denGeschäftsbereich Merkur mit über 40 operativen Unternehmen im In- und Ausland.Als gebürtiger Rahdener ist er eng mit der Region verbunden und weiß um dieVerwurzelung der Unternehmensgruppe. "Die Herausforderung ist riesig undnatürlich werden wir eine Unternehmerpersönlichkeit wie Paul Gauselmann nichteins zu eins ersetzen können. Trotzdem ist das Unternehmen robust und agilgenug, um auch zukünftig Maßstäbe zu setzen."Ihm zur Seite stehen die stellvertretenden Vorstandssprecher Jürgen Stühmeyerund Manfred Stoffers. Stühmeyer ist bereits seit 37 Jahren für die Ostwestfalentätig. Der Mindener startete 1987 als Trainee und arbeitete sich sukzessive nachoben. Seit 2007 ist er als Vorstand Vertrieb für die strategische Ausrichtungund den Geschäftserfolg der gesamten Merkur-Säule verantwortlich. ManfredStoffers stieg 2011 als Referent für Grundsatzfragen beim Vorstandssprecher derGauselmann AG in das Unternehmen ein und wurde 2015 zum Vorstand Marketing,Kommunikation und Politik berufen.Mit dem personellen Umbruch auf höchster Ebene zeigte sich Paul Gauselmannhochzufrieden: "Es war mir schon länger ein Anliegen, mit spätestens 90 dieVerhältnisse neu zu ordnen. Das haben wir sehr gut hinbekommen und sind für dieZukunft optimal aufgestellt, insbesondere weil mit meinem Sohn Michael nicht nurein Gauselmann, sondern auch eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit diewichtigsten Entscheidungen begleitet."Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: mailto:MHoffmeister@merkur.comMobil: 0171 / 9745712Merkur Group im Internet: merkur.groupWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13139/5874079OTS: Merkur Group