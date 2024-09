Schivo kündigt strategische Akquisition von ParMed an

WATERFORD, Irland, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Schivo freut sich, die Übernahme von ParMed bekannt zu geben, einem renommierten, neuartigen Fluid-Handling-Unternehmen, das sich auf die Integration von intelligenten elektronischen Drehventilen, geschichteten Verteilern und Pumpen spezialisiert hat. Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Schritt in der Wachstumsstrategie von Schivo dar und markiert eine neue Phase für ParMed, das in Berlin, Connecticut, ansässig ist und von Chris Parzych, dem Gründer und Geschäftsführer, geleitet wird.

Innerhalb des Segments Life and Analytical Sciences von Schivo ergänzt ParMed mit seinem Fachwissen in der Fluidik und seinem einzigartigen geistigen Eigentum die patentierten Fortschritte von Schivo AFP in der Gaschromatographie, wodurch unser Angebot für bestehende OEM-Partner gestärkt und die Expansion in wachstumsstarke Endmärkte wie die Flüssigchromatographie, In-Vitro-Diagnostik (IVD), Next Generation Sequencing und Proteomics ermöglicht wird.