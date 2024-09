Über 20 Prozent Dividendenrendite, aber kaum jemand kennt das Unternehmen

Auch wenn der dänische Tankerkonzern bereits 1889 von dem Kapitän Ditlev Torm gegründet wurde und seit 1905 an der Börse Kopenhagen gelistet ist, schafft er es kaum jemals in die Medien. Zu Unrecht, wie ich finde, denn für das Unternehmen, das mittlerweile auch an der Nasdaq notiert ist, spricht nicht zuletzt eine Dividendenrendite von über 20 Prozent! Anders ausgedrückt: Bei einer gleichbleibenden Höhe der Ausschüttungen haben Anleger ihre Anfangsinvestment nach nur fünf Jahren wieder drin.

Nachdem in der vergangenen Woche mit Procter & Gamble (P&G) eine der klassischsten und verlässlichsten Dividendenaktien schlechthin im Fokus des Dividenden-Radars stand , will ich mich heute einem Unternehmen zuwenden, von dem wahrscheinlich viele noch nie etwas gehört haben – der Reederei Torm .

Das ist schon sehr erstaunlich und kommt äußerst selten vor. Vor allem aber stellt sich die Frage, ob so hohe Ausschüttungen mittel- oder langfristig finanzierbar sind? Ist Torm langfristig eine gute Dividendenaktie und insbesondere für passive Investoren eignet, die auf stabile Erträge setzen?

Das Schifffahrtsunternehmen, das auf den Transport von raffinierten Erdölprodukten spezialisiert ist, hat in den letzten Jahren große Erfolge im Markt verzeichnet. In einer Zeit geopolitischer Spannungen und anhaltender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten hat das Unternehmen starke finanzielle Ergebnisse erzielt und zuletzt attraktive Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Allerdings noch nicht so lange.

Torm ist in der Schifffahrtsbranche fokussiert auf den Transport von raffinierten Erdölprodukten wie Diesel, Benzin und Kerosin. Anders als Unternehmen, die Rohöl transportieren, befördert das Unternehmen bereits weiterverarbeitete Produkte von Raffinerien zu ihren Bestimmungsorten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dänemark, und es verfügt über eine Flotte von etwa 96 Schiffen, die weltweit operieren. Die globale Präsenz und die strategische Ausrichtung auf den Produktentanker-Markt verleihen Torm eine wichtige Rolle im weltweiten Handel mit Raffinerieprodukten.

Die Branche, in der Torm tätig ist, wird stark von geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst. Beispielsweise haben Sanktionen gegen Russland, die durch den Ukraine-Konflikt ausgelöst wurden, dazu geführt, dass der Transport von Erdölprodukten über See zugenommen hat. Das brachte Torm millionenschwere Aufträge und höhere Gewinne. Gleichzeitig unterliegt die Schifffahrtsbranche zyklischen Schwankungen, die von der Nachfrage nach Transportkapazitäten und der globalen Ölproduktion abhängen. Dies führt zu Phasen von hoher Rentabilität, gefolgt von möglichen Abschwüngen, wenn die Nachfrage sinkt oder das Angebot an Schiffen den Bedarf übersteigt.

Umfeld ermöglicht Traum-Dividende

Torm hat in den letzten Jahren eine stabile finanzielle Leistung erbracht, wodurch es dem Unternehmen möglich wurde, seine Anleger mit einer besonders hohen Rendite zu belohnen. Das Unternehmen konnte seine Erträge in einer Phase steigender Nachfrage nach Produktentankern signifikant steigern. 2023 war ein besonders starkes Jahr für Torm, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine den Bedarf an Transportraum weiter erhöhten. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung konnte das Unternehmen rekordverdächtige Gewinne erzielen.

Dadurch, dass die Routen durch das südliche Rote Meer von fast allen Reedereien eingestellt wurden, verlängerten sich die Transportwege deutlich, wodurch die Nachfrage nach Tankern sprunghaft anstieg. Da das Angebot aber begrenzt ist und so schnell auch keine neuen gebaut werden können, stiegen die Preise und mit ihnen die Gewinne von Unternehmen wie Torm oder auch dem Konkurrenten Frontline, den wir uns im Dividenden-Radar Anfang August angesehen haben oder dem norwegischen Transportunternehmen Hoegh Autoliners, das vor allem auf den Transport von Fahrzeugen spezialisiert ist und ebenfalls eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite anbietet.

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete Torm einen Umsatz von rund 438 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 2,02 US-Dollar je Aktie und übertraf damit jeweils die Erwartungen der Analysten. Diese finanzielle Stärke ermöglichte es Torm, für diesen Zeitraum eine Dividende von 1,80 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Für das Jahr 2023 hat die Reederei insgesamt 5,78 US-Dollar an die Aktionäre ausgegeben, was am Kurs zum Jahresende einer Dividendenrendite von 21,6 Prozent entspricht.

Diese Gefahren lauern

Im Augenblick ist kein Grund zu erkennen, warum sich die Nachfrage nach den Lieferkapazitäten von Torm in der näheren Zukunft verschlechtern sollte. Wie auch schon in den Berichten zu Frontline und Hoegh ausgeführt, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Tankerkapazitäten bei den Konkurrenten kurzfristig stark ausgebaut werden. Die Werften sind mit dem Bau von LNG-Tankern ausgelastet und verfügen kaum über zusätzliche Kapazitäten.

Eine Gefahr bestünde darin, dass Reedereien Öltanker zu Produktentankern umbauen. Dies wäre (begrenzt) möglich, wenn die Nachfrage nach Rohöl deutlich nachlässt, beispielsweise in Folge einer Rezession in den USA oder nachlassendem Wachstum in China. Zurzeit sieht es allerdings eher nach einer sanften Landung in den USA aus. Und in China gibt sich die Regierung aktuell große Mühe, das Wachstum wieder anzukurbeln.

Sollten sich die Spannungen im Nahen Osten auflösen und die Schifffahrtsrouten wieder sicher werden, könnten allerdings die Tankerraten sinken. Tatsächlich rechnen Analysten damit, dass der Gewinn von Torm bis Ende 2026 um etwa 30 Prozent sinken könnte. Das würde dann sicherlich auch zu einer niedrigeren Dividende führen. Doch selbst wenn das Unternehmen gezwungen sein sollte, die Ausschüttungen zu halbieren, wäre die Dividendenrendite immer noch zweistellig.

Fokussierung dank Oaktree

Gesagt ist das nicht. Torm ist ein gut geführtes Unternehmen, und verfügt über eine große Flotte von relativ jungen und sparsamen Schiffen. Zudem ist der Konzern sehr gering verschuldet. Das war nicht immer so. Vor knapp 15 Jahren musste sich das Unternehmen restrukturieren, nachdem ein Schuldenberg von 1,9 Milliarden US-Dollar Torm an den Rand des Bankrotts geführt hatte. Anfang 2015 übernahm die Beteiligungsgesellschaft Oaktree Capital dann Torm und leitete umfangreiche Veränderungen ein, vor allem die Konzentration auf das profitable Geschäft mit Ölprodukten.

Das hat sich bezahlt gemacht. Mittlerweile weist Torm eine der geringsten Verschuldungsquoten in der Branche auf. Gleichzeitig ist die Bewertung des Unternehmens allerdings immer noch sehr niedrig. Selbst nach einem Kursplus von 26 Prozent in den vergangenen 12 Monaten beträgt der Marktwert 3,3 Milliarden US-Dollar, während der Wert der Flotte rund 3,5 Milliarden US-Dollar und der Unternehmenswert (Enterprise Value) 4,1 Milliarden US-Dollar beträgt.

Diversifikation

Anfang Juni hat Oaktree die Beteiligung unter die Schwelle von 50 Prozent gesenkt und hält jetzt 46,68 Prozent der Torm-Aktien. Sollte die Beteiligungsgesellschaft größere Aktienpakete abstoßen, könnte dies den Aktienkurs belasten. Gleichzeitig könnte eine größere Diversifikation der Aktionärsstruktur dem Unternehmen auch zugute kommen.

Mit Blick auf die künftige Kursentwicklung sind die Analysten noch relativ zuversichtlich. Die drei von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, raten zum Kauf. Bei Seeking Alpha und Nasdaq wird Torm mit "Strong Buy" eingeschätzt. Ihr mittleres Kursziel von 43,90 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent für die nächsten 12 Monate. Mit Fearnley und der SEB haben in den letzten acht Tagen allerdings gleich zwei Firmen die Aktie von Kaufen auf Halten gesenkt.

Fazit

Eine Dividendenrendite von über 20 Prozent klingt verlockend, aber solche außergewöhnlich hohen Renditen bergen auch Risiken. Die Schifffahrtsbranche ist von Natur aus volatil, da sie von globalen wirtschaftlichen Trends, geopolitischen Spannungen und zyklischen Schwankungen in der Nachfrage nach Transportdienstleistungen abhängt. Torm befindet sich derzeit in einer Phase hoher Rentabilität, aber das Unternehmen selbst hat betont, dass die Schifffahrtsraten in den kommenden Jahren sinken könnten, insbesondere wenn geopolitische Spannungen nachlassen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden sollte, ist der hohe Ausschüttungsanteil des Unternehmens. Mit einem Payout Ratio von etwa 80 Prozent besteht das Risiko, dass Torm seine Dividenden kürzen könnte, falls die Gewinne zurückgehen. Dies könnte für langfristige passive Investoren, die auf stabile Dividendenzahlungen setzen, eine Herausforderung darstellen.

Zukunft

Die Zukunftsaussichten für Torm hängen stark von den globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen ab. Kurzfristig scheint die Nachfrage nach Produktentankern stabil zu bleiben, da Produktionszentren wie der Nahe Osten und Afrika weiterhin einen Großteil der weltweiten Raffineriekapazitäten stellen. Langfristig könnte jedoch eine mögliche Deeskalation in den Konfliktgebieten und eine Erholung der globalen Lieferketten die Schifffahrtsraten unter Druck setzen. Dies würde sich direkt auf die Erträge und die Fähigkeit von Torm auswirken, weiterhin hohe Dividenden zu zahlen.

Dennoch bietet Torm derzeit solide Fundamentaldaten und eine günstige Bewertung, was das Unternehmen trotz der potenziellen Risiken als interessante Investitionsmöglichkeit für Dividendenjäger erscheinen lässt. Die Aktien werden zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, und die Bilanz zeigt eine gesunde Liquiditätsposition, die es dem Unternehmen ermöglichen könnte, auch in schwierigeren Zeiten finanziell stabil zu bleiben.

Torm ist zweifellos eine attraktive Dividendenaktie, insbesondere für Investoren, die auf kurzfristig hohe Ausschüttungen abzielen. Die außergewöhnlich hohe Dividendenrendite und die solide finanzielle Performance machen das Unternehmen zu einer vielversprechenden Wahl für Dividendenanleger. Dennoch sollten passive Investoren die Volatilität der Schifffahrtsbranche und die Möglichkeit von Dividendensenkungen in den kommenden Jahren berücksichtigen. Wer bereit ist, die Risiken zu tragen, könnte jedoch mit Torm eine lukrative Dividendenquelle erschließen.

Passives Einkommen

Torm entscheidet von Quartal zu Quartal, welche Summe an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Für die Dividende zur Verfügung steht die überschüssige Liquidität oberhalb eines Liquiditätsschwellenwerts. Und dieser ergibt sich aus dem Liquiditätsbedarf pro Schiff und einem Ermessenselement, das vom Verwaltungsrat festgelegt wird. Sollte die Höhe der letzten Ausschüttung (1,80 US-Dollar) beibehalten werden, entspräche das aufs Jahr hochgerechnet 7,20 US-Dollar (6,43 Euro) pro Jahr. Um auf ein jährliches passives Einkommen von 12.000 Euro zu kommen, benötigen Anleger also 1867 Aktien des Unternehmens.

Bei einem aktuellen Kurs von 35,36 US-Dollar müssen dafür 66.017 US-Dollar (58.950 Euro) auf den Tisch gelegt werden. Bei einem so niedrigen Niveau können weltweit nur wenige Unternehmen mithalten. Der Auto-Reeder Hoegh, dessen Dividendenrendite zwischen 20 und über 30 Prozent pendelt, kam dank einer Sonderausschüttung auf lediglich 52.900 Euro. Der Öltanker-Konzern Frontline kam auf rund 90.800 Euro. Weit abgeschlagen ist der Dividendenkönig P&G aus dem Radar der vergangenen Woche mit 545.900 Euro, der allerdings eine Sicherheit bietet, die die meisten anderen Unternehmen in den Schatten stellt.

Übersicht zur Dividende von Torm*

Marktkapitalisierung: 3,3 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 3 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: --*

* Wegen der Restrukturierung nur lückenhafte Daten

Zeitplan

15.08.2024: Dividendenankündigung

29.08.2024: Stichtag (Record Date)

28.08.2024: Ex-Tag

11.09.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Torm, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2026e 14,30e 4,95e 2025e 16,47e 5,70e 2024 18,24e 6,45e 2023 21,58 5,78 2022 22,76 4,63 2021 0 0 2020 18,76 0,85 2019 1,62 0,10

* Quellen: Torm, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

