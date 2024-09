Vantage Foundation bringt V&A Solution mit Metta Home zusammen für einen Tag voller Spaß und Lernen

Ein Vertreter von V&A Solution begann den Tag mit einem kindgerechten Vortrag über den vernünftigen Umgang mit Geld und gab den Kindern hilfreiche Ratschläge zum Sparen und verantwortungsvollen Ausgeben. Im Anschluss an die Sitzung genossen die Kinder ein Mittagessen von McDonald's, was zu der lebhaften und positiven Atmosphäre des Tages beitrug.

BANGKOK, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen ihrer jüngsten Partnerschaft hat die Vantage Foundation die V&A Solution AEC Co Ltd („V&A Solution") mit Metta Home zusammengeführt, um ein interaktives, anregendes und lehrreiches Programm für Kinder zu organisieren.

Die Veranstaltung endete mit einer Reihe von lustigen Spielen, darunter thailändische Kinderlieblinge wie Captain's Ball, ein Memory-Spiel und ein Wettrennen mit Wasserballoons. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und verbrachten den Nachmittag mit Lachen, Teamwork und viel Begeisterung. Die Spiele sollten nicht nur Spaß machen, sondern auch die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Kinder untereinander stärken.

Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation, kommentiert: „Bei der Vantage Foundation konzentrieren wir uns darauf, lokale Unternehmen mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzubringen, damit sie die Bevölkerung auf direktem Weg unterstützen können. Durch die Förderung von Partnerschaften wie der zwischen V&A Solution und Metta Home können wir diesen Kindern positive und dauerhafte Erfahrungen vermitteln und tiefere Verbindungen innerhalb der Gemeinschaft ermöglichen."

Pomme Natchaphan, Thailand Country Manager bei V&A Solution, kommentiert: „Wir haben uns sehr gefreut, den Tag mit den Kindern von Metta Home zu verbringen. Einen positiven Umgang mit Geld zu vermitteln, war nur ein Teil des Programms. Die Begeisterung der Kinder während der Spiele und des Mittagessens, war der wirkliche Höhepunkt. Es war uns eine Freude, etwas zurückzugeben, und wir sind der Vantage Foundation dankbar, dass sie uns mit Metta Home zusammengebracht hat."

Pakorn Romruen, Leiter des Heims für beobachtete Jugendliche, Metta Home, erklärt: „Die heutigen Aktivitäten boten ein optimales Gleichgewicht zwischen Bildung und Entspannung und trugen zur allgemeinen Entwicklung der Kinder bei. Veranstaltungen wie diese können nicht nur helfen, wichtige Lebenskompetenzen wie Teamarbeit und soziale Interaktion zu fördern, sondern bringen auch die dringend benötigte positive Stimmung in ihren Alltag. Wir sind V&A Solution und der Vantage Foundation sehr dankbar für die Unterstützung, die diese sinnvolle und bereichernde Erfahrung für die von uns betreuten Kinder ermöglicht hat."

Durch das Zusammenbringen lokaler Unternehmen wie V&A Solution mit Metta Home setzt die Vantage Foundation ihre Mission fort, das Bewusstsein für unsichtbare Herausforderungen wie Depression, Angst und Einsamkeit zu schärfen, die oft zu sozialer Unbeweglichkeit und Schwierigkeiten beitragen. Durch Partnerschaften und sinnvolle Veranstaltungen möchte die Stiftung jungen Menschen die Unterstützung und die Erfahrungen bieten, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Metta Home unterstützen können, finden Sie auf der offiziellen Website der Abteilung für Jugendbeobachtung und Jugendschutz.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

