Euro fällt zum US-Dollar - Inflation sinkt in Frankreich und Spanien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach Inflationsdaten aus wichtigen Eurozonen-Ländern unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Freitagvormittag bei 1,1139 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent unter dem Niveau von Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1155 Dollar festgesetzt.

In Frankreich und Spanien hat die Teuerung im September im Jahresvergleich stärker nachgegeben als von Analysten erwartet. So stiegen die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise in Frankreich um lediglich 1,5 und in Spanien um 1,7 Prozent. In beiden Ländern drückten vor allem die gesunkenen Energiepreise die Inflation nach unten.