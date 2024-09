Was ist denn da los? Meme-Coins Doge und Shiba gehen durch die Decke!

Meme-Coins mit starker Outperformance

Blickt man auf die prozentualen Kurssteigerungen, hat die Musik zuletzt jedoch an anderer Stelle gespielt. In den vergangenen Tagen stark gefragt waren sogenannte Meme-Coins. Das sind Token, deren Schöpfer einräumen, dass sie keinen inneren oder praktischen Wert haben. Häufig sind Meme-Coins angelehnt an Witze aus der Internet-Populärkultur.

Zwei der auch deshalb bekanntesten und größten, weil sie mit die ersten am Markt waren, sind Dogecoin und Shiba Inu. Diese verzeichneten in den vergangenen Tagen gegenüber seriösen Coins wie Bitcoin und Ethereum außergewöhnlich große Kursanstiege. Das hat mit Blick in den Chart nicht nur gute Gründe, sondern auch Konsequenzen, was die weitere Kursentwicklung betrifft.

Die spätestens durch Tesla-CEO Elon Musk bekannt gewordene Kryptowährung Dogecoin, der von Tesla sogar als Zahlungsmittel akzeptiert wird, verteuerte sich in den vergangenen Tagen um rund 16 Prozent. Dabei kam es gleichzeitig zu einem starken Anstieg der Handelsaktivität. Die Zahl der gehandelten Coins kletterte allein in den vergangenen 24 Stunden um über 50 Prozent.

Solche scharfen Volumenanstiege sind typisch für Ausbruchsbewegungen, wie sie im Chart von Dogecoin zu verzeichnen ist. Handelte der Coin seit dem Erreichen seines Jahreshochs bei rund 0,23 US-Dollar in einem Abwärtstrend, der Mitte Juli mit einem Death Cross der gleitenden Durchschnitte sogar zu einem Verkaufssignal führte, gelang im August eine Bodenbildung.

Diese profitierte von bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem Trendstärkeindikator MACD, der ebenfalls gegen den Trend von Dogecoin zulegen und einen Aufwärtstrend etablieren konnte. Nach dem kürzlich erfolgten Vorzeichenwechsel zeigt der MACD sogar einen Aufwärtstrend von Doge an.

Diesem sind mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie sowie dem Widerstand bei etwa 0,115 US-Dollar sogar schon erste Erfolge gelungen. Aktuell trifft der Meme-Coin im Bereich von 0,125 US-Dollar auf einen Widerstand. Der insgesamt konstruktive Chart befürwortet aber einen W-förmigen Anstieg mit nächsten Kurszielen an der 200-Tage-Linie sowie im Bereich von 0,14 US-Dollar. Hier sind zwar erste Pullbacks einzuplanen, insbesondere der Sprung über den langfristigen Durchschnitt würde aber ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal bedeuten.

Der Shooting-Star der vergangenen Tage ist mit Kursgewinnen in Höhe von mehr als einem Drittel Shiba Inu. Wie der Dogecoin bedient auch dieser Meme-Coin thematisch das Hunde-Thema und ist nach der gleichnamigen, ursprünglich aus Japan stammenden Rasse benannt.

Die laut der Daten von CoinMarketCap gegenüber Dogecoin, das auf einen Börsenwert von rund 18 Milliarden US-Dollar kommt, deutlich kleinere Kryptowährung ist aktuell rund 11,5 Milliarden US-Dollar schwer – das sorgt bei hohen Handelsvolumen für eine deutlich größere Schwankungsbreite.

Ungeachtet dessen sind auch hier eine Bodenbildung sowie ein Ausbruch klar erkennbar. Nicht überraschend handelte Shiba in den vergangenen Monaten in einer Dogecoin ähnlichen Entwicklung. Im Bereich von 0,000013 US-Dollar setzte zuletzt eine Bodenbildung ein, die dank bullisher Divergenzen zu einem Kursanstieg führte.

Mit dessen Hilfe konnte die 50-Tage-Linie überwunden und ein Anstiegsversuch in Richtung der 200-Tage-Linie unternommen werden. Angesichts der fortgeschrittenen Indikation im RSI, der mit 81,5 Zählern im überkauften Bereich angelangt ist, sollten sich Anleger zunächst auf einen Pullback einstellen, ehe dieser Widerstand attackiert werden könnte. Übergeordnet hat sich aber auch bei Shiba die Lage zugunsten fortgesetzter Kursgewinne verbessert.

Fazit: Meme-Coin-Euphorie eine Gefahr für den Gesamtmarkt?

Die Rallye bei Dogecoin und Shiba Inu ist kein vereinzeltes Phänomen, auch andere Meme-Coins verzeichneten starke Kursgewinne. Mit dogwifhat und Bonk ging es für zwei weitere Hunde-Token um rund ein Viertel bergauf. Die nach der Comic-Figur benannten Kryptowährung Pepe verteuerte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls um mehr als 25 Prozent. Auch hier sind aus technischer Perspektive Ausbruchs- und Wendeformationen zu beobachten.

Wenngleich in vielen der Meme-Coins inzwischen technische Kaufsignale vorliegen, sollten Anleger aufgrund der Kryptowährungen immanenten Volatilität vorsichtig agieren. Die starken Kursanstiege könnten mit Blick auf den Gesamtmarkt außerdem ein Warnsignal sein.

Meme-Coins können als Stimmungsindikatoren für die Risikoneigung am Finanzmarkt betrachtet werden. Werden auch die eigentlich wertlosen Kryptowährungen von Euphorie erfasst, kann das als Signal für eine Übertreibung am Gesamtmarkt darstellen. Demnach könnten die starken Preisanstiege bei Dogecoin, Shiba Inu und Co. auf eine bald bevorstehende Korrektur hinweisen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

