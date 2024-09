JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 205 auf 220 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die Debatte um den französischen Haushalt könnten die Unternehmenssteuern angehoben werden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bei einem Wert von 30 Prozent dürfte dies den Gewinn je Aktie von Safran um 4 Prozent schmälern, von Thales um 3 Prozent und von Airbus um 2 bis 3 Prozent. Die Risiken für das Wachstum des Verteidigungsbudgets seien aber sehr begrenzt. Die Anhebung des Kursziels bei Safran resultiere aus einem bis 2026 verschobenen Bewertungshorizont./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 212,9EUR auf Tradegate (27. September 2024, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m