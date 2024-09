Keine Mutares-Erholung in Sicht - CEO verlängert, Stellungnahme

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vertragsverlängerung des Konzernchefs und eine weitere Stellungnahme zu den erhobenen Bilanzvorwürfen haben am Freitag die Anleger von Mutares nicht wirklich beruhigt. Der Kurs der Beteiligungsgesellschaft gab erneut um etwa sechs Prozent nach. Er blieb damit aber über dem Tagestief vom Vortag, als die Vorwürfe des Leerverkäufers Gotham City für einen Einbruch um bis zu 28 Prozent gesorgt hatten.

Das Unternehmen bemüht sich nun um bessere Nachrichten, denn inmitten der Turbulenzen verlängerte die Beteiligungsgesellschaft den Vertrag mit ihrem Vorstandschef Robin Laik. Zur Gotham-City-Angelegenheit hatte es am Vortag schon eine erste Stellungnahme gegeben, die am Donnerstag im Verlauf dann etwas Druck von den Aktien genommen hatte. Am Freitag ließ Mutares nun nochmals eine detaillierte Stellungnahme folgen. Darin weist das Unternehmen die Vorwürfe "mit aller Entschiedenheit" zurück.