David Tepper meidet Nvidia & kauft "alles" in China: "ETFs, Futures – alles!"

"Wir haben einen Großteil unserer Nvidia-Aktien verkauft. Wir dachten, dass [die Aktie] zu diesem Zeitpunkt zu hoch bewertet war und fallen würde. Leider haben wir sie nicht gekauft, als sie wieder gefallen ist", sagte Tepper am Donnerstag gegenüber CNBC.

Der Hedgefonds-Manager veräußerte im zweiten Quartal mehr als 80 Prozent seiner Nvidia-Anteile und reduzierte seinen Anteil Ende Juni auf etwa 85 Millionen US-Dollar. Tepper sagte, dass es für Nutznießer der künstlichen Intelligenz wie Nvidia immer noch einen gewissen Aufwärtstrend geben könnte, aber er sich nicht sicher sei, wie die langfristige Nachfrage nach KI aussehen wird und ob sie einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft leisten kann.

Tepper sagte, dass er die Aktie auf diesem Niveau irgendwie mag, aber Investoren müssen an eine langfristige Wachstumsstory glauben, um in großem Stil zu kaufen. Er könne nicht effektiv abschätzen, wie hoch die Gewinne von Nvidia im Jahr 2026 und darüber hinaus sein werden, da die KI-Geschichte zu fließend sei und ihn deshalb zögern lasse.

"Es gibt diese Multiplikatoren und wie es weitergehen kann, und die Schwankungen, wo diese Gewinne liegen können sind zu groß. Es ist also nicht mein bevorzugtes Instrument im Vergleich zu anderen Dingen, in die ich mehr Vertrauen habe", so Tepper.

Tepper kauft stattdessen "alles" in China: "ETFs ... Futures ... alles"

Statt Chips setzt Tepper nach der Zinssenkung der Federal Reserve auf China. "Ich dachte, dass das, was die Fed letzte Woche getan hat, zu einer Lockerung in China führen würde, und ich wusste nicht, dass sie die großen Geschütze auffahren würden, wie sie es getan haben."

Tatsächlich sagte Tepper, er habe sein Limit für chinesische Aktien möglicherweise verdoppelt und mehr von "allem" gekauft, wie die Large-Cap-Technologiegiganten Alibaba und Baidu.

Der iShares China Large-Cap ETF legte nach Teppers Kommentaren um mehr als 6 Prozent zu und baute seine Gewinne aus einer erfolgreichen Sitzung für chinesische und Hongkonger Aktien vom Mittwoch aus.

Tepper wies auch darauf hin, dass der chinesische Markt günstiger ist als US-Aktien. "Sie haben hier einzelne Multiplikatoren mit zweistelligen Wachstumsraten für die großen Aktien, die hier gehandelt werden", so Tepper.

Im Rahmen eines China-Investments sagte Tepper, dass er Wynn Resorts und Las Vegas Sands kaufen würde, da diese US-Casinos in China engagiert sind. Die zunehmenden geopolitischen Bedenken, einschließlich weiterer Zölle zwischen den USA und China, haben viele Investoren vom chinesischen Markt abgeschreckt. Tepper wies diese Risiken jedoch zurück. "Meine Gegenwette ist, dass es mir egal ist."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion