Alibaba, Baidu, Meituan: China-Aktien mit der besten Woche seit 2008

Chinesische Tech-Aktien legten in dieser Woche die stärkste Performance seit 2008 aufs Parkett, nachdem die Zentralbank Chinas Maßnahmen zur Ankurbelung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt angekündigt hatte. Der Hang Seng Tech Index in Hongkong, der führende chinesische Technologieunternehmen umfasst, stieg seit Montag um mehr als 13 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit über einem Jahr.

Besonders im Fokus steht Alibaba: Die Aktie des E-Commerce-Giganten kletterte an der US-Börse erstmals seit August 2022 über die 100-US-Dollar-Marke und schloss am Freitag an der Börse in Hongkong mit einem Plus von fast 5 Prozent bei 102,50 Hongkong-Dollar. Insgesamt legten Alibabas Aktien in dieser Woche um beeindruckende 18 Prozent zu.