Führungskräfte sehen wenig Handlungsbedarf

Bonn (ots) - Führungskräfte in Deutschland schätzen den Bedarf an

internationalen Arbeitskräften geringer ein, als dies häufig von Wirtschaft und

Politik geäußert wird. Zudem sehen sie wenig Handlungsbedarf, um die Anerkennung

und den Umgang mit der kulturellen Vielfalt in ihrem Unternehmen zu fördern.

Dennoch betrachten sie kulturelle Vielfalt als Erfolgsfaktor für ihr

Unternehmen. Das zeigt die neue Führungskräftebefragung der Wertekommission.



In Wirtschaft und Politik wird häufig auf einen hohen Bedarf an internationalen

Arbeitskräften verwiesen, um dem Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland zu

begegnen. Laut der diesjährigen Führungskräftebefragung der Wertekommission -

Initiative Werte Bewusste Führung e.V. wird diese Einschätzung von den

Führungskräften deutscher Unternehmen nur bedingt geteilt. Zwar sehen 43 Prozent

der Befragten einen Bedarf an internationalen Arbeitskräften in ihrer Branche,

aber nur 40 Prozent in ihrem Unternehmen und nur 34 Prozent in ihrem

Arbeitsbereich. Jede dritte bis vierte Führungskraft erkennt aktuell sogar keine

oder nur eine geringe Notwendigkeit, internationale Arbeitskräfte zu gewinnen.







Handlungsbedarf, um die Anerkennung und den Umgang mit der kulturellen Vielfalt

in ihrem Unternehmen zu fördern. Lediglich ein Viertel der Befragten spricht

sich für zusätzliches Engagement aus, um der kulturellen Vielfalt in ihrem

Unternehmen mehr Beachtung zu schenken. Ein weiteres Viertel sieht teilweise

Handlungsbedarf.



Kulturelle Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor



Gleichzeitig gaben die befragten Führungskräfte mehrheitlich an, dass sie

kulturelle Vielfalt als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen sehen. So stimmten 53

Prozent der Befragten der Aussage zu, dass der zukünftige Erfolg ihres

Unternehmens auch von einer gelungenen Integration internationaler Arbeitskräfte

abhängt. 56 Prozent sind zudem davon überzeugt, dass kulturelle Vielfalt ein

Unternehmen bereichert. Und 54 Prozent halten es für wichtig, dass die

einheimischen Mitarbeitenden verstehen, dass kulturelle Vielfalt ein

Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist.



Auf die Frage nach der Verantwortung, eine offene und vorurteilsfreie

Arbeitskultur im Unternehmen zu etablieren, antworteten 74 Prozent der

Führungskräfte, dass sie diese Aufgabe bei sich selbst sehen. Jeweils über 60

Prozent bezeichneten es als ihre Verantwortung, ein möglichst gutes

Integrationsumfeld für internationale Arbeitskräfte zu schaffen und für eine

hohe Akzeptanz kultureller Unterschiede zu sorgen. Weit mehr als die Hälfte

sieht sich zudem in der Verantwortung, sich für eine vielfältige und offene Seite 2 ► Seite 1 von 3



Zudem sieht etwa die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland keinenHandlungsbedarf, um die Anerkennung und den Umgang mit der kulturellen Vielfaltin ihrem Unternehmen zu fördern. Lediglich ein Viertel der Befragten sprichtsich für zusätzliches Engagement aus, um der kulturellen Vielfalt in ihremUnternehmen mehr Beachtung zu schenken. Ein weiteres Viertel sieht teilweiseHandlungsbedarf.Kulturelle Vielfalt ist ein ErfolgsfaktorGleichzeitig gaben die befragten Führungskräfte mehrheitlich an, dass siekulturelle Vielfalt als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen sehen. So stimmten 53Prozent der Befragten der Aussage zu, dass der zukünftige Erfolg ihresUnternehmens auch von einer gelungenen Integration internationaler Arbeitskräfteabhängt. 56 Prozent sind zudem davon überzeugt, dass kulturelle Vielfalt einUnternehmen bereichert. Und 54 Prozent halten es für wichtig, dass dieeinheimischen Mitarbeitenden verstehen, dass kulturelle Vielfalt einErfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist.Auf die Frage nach der Verantwortung, eine offene und vorurteilsfreieArbeitskultur im Unternehmen zu etablieren, antworteten 74 Prozent derFührungskräfte, dass sie diese Aufgabe bei sich selbst sehen. Jeweils über 60Prozent bezeichneten es als ihre Verantwortung, ein möglichst gutesIntegrationsumfeld für internationale Arbeitskräfte zu schaffen und für einehohe Akzeptanz kultureller Unterschiede zu sorgen. Weit mehr als die Hälftesieht sich zudem in der Verantwortung, sich für eine vielfältige und offene