Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 30.09.2024 bis 04.10.2024

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



HINWEIS: Das Statistische Bundesamt wird am 16. Oktober 2024 mit einer

Pressemitteilung zu den kalender- und saisonbereinigten Ergebnissen für den

Einzelhandelsumsatz im Berichtsmonat August 2024 wieder seine reguläre

Konjunkturberichterstattung im Handel und Dienstleistungsbereich aufnehmen.

Darauf folgend werden auch die Ergebnisse für den kalender- und

saisonbereinigten Umsatz im Dienstleistungsbereich und im Gastgewerbe wieder wie

gewohnt begleitet von Pressemitteilungen veröffentlicht. Die jeweiligen Termine

werden rechtzeitig in der Wochenvorschau für Pressemitteilungen sowie im

Veröffentlichungskalender bekannt gegeben. Die Veröffentlichung dieser

Ergebnisse musste im Juni 2024 aufgrund von IT-Problemen bei einer umfangreichen

Umstellung des Erhebungs- und Aufbereitungssystems der Konjunkturstatistiken im

Handel und Dienstleistungsbereich ausgesetzt werden. Mehr Infos unter:

www.destatis.de/HDL



Montag, 30.09.2024







- (Nr. 374) Außenhandelspreise, August 2024

- (Nr. 375) Durchschnittspreise für Strom und

- (Nr. 376) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2024 (im Laufe des

Tages)



Dienstag, 01.10.2024



- (Nr. 377) Start des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 für Schülerinnen

und Schüler

- (Nr. 378) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche

Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2024

- (Nr. N047) Zum Tag der Deutschen Einheit: Wanderungsgeschehen in Ost- und

Westdeutschland und die demografischen Folgen, Jahre 1991 bis 2023

- (Nr. 40) Zahl der Woche: Auswirkungen der Fußball-EM auf den Tourismus an den

Spielorten; Juni und Juli 2024



Mittwoch, 02.10.2024



- (Nr. 379) Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, Jahr 2023



Freitag, 04.10.2024



- (Nr. 380) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse),1.

Halbjahr 2024

- (Nr. N048) Vor der US-Wahl - Deutschland und die Vereinigten Staaten:

Wanderungen, Einbürgerungen, Eheschließungen, Jahre 2003-2023



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



