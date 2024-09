LBBW legt gewerbliche Immobilienfinanzierung zusammen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg bündelt ihre gesamte gewerbliche Immobilienfinanzierung künftig in einem Institut. Es trägt den Namen des 2022 übernommen Finanzierers Berlin Hyp und soll im ersten Halbjahr 2025 an den Start gehen, wie die größte deutsche Landesbank in Stuttgart mitteilte. Die Schaffung der neuen Immobilienbank werde voraussichtlich rund 300 Stellen kosten.

Ein Teil der Arbeitsplätze werde durch die demografische Entwicklung wegfallen, anderen Beschäftigten sollten Arbeitsplätze im Konzern angeboten werden. Für die anderen Betroffenen sollten sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Bei der Berliner Hyp sind aktuell 680 Männer und Frauen beschäftigt und bei der LBBW rund 11.000 Personen.