Apple: Die fetten Jahre sind vorbei!

Die Aktie des Technologiekonzerns Apple ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine der zuverlässigsten Adressen für überdurchschnittlich hohe Renditen gewesen: In den vergangenen 5 Jahren konnte die Apple-Aktie mit einer Gesamtrendite von 330 Prozent den US-Gesamtmarktindex S&P 500 , der sich um 110 Prozent steigerte, um das dreifache outperformen.

Vieles spricht inzwischen dafür, dass das eine neue Normalität darstellen könnte. Auf eine Zukunft ohne eine Outperformance der Apple-Aktie dürften aber nur die wenigsten Anleger vorbereitet sein.

Bewertung der Aktie nicht mehr zu vertreten ...

Der erste Grund dafür, dass die fetten Jahre für das Unternehmen und seine Aktionäre vorbei sein könnten, ist die Bewertung der Aktie. Gegenwärtig legen Anleger das 34-Fache der für dieses Jahr geschätzten Gewinne auf den Tisch. Für das kommende Geschäftsjahr ist es das 31-Fache.

Der Fünfjahresdurchschnitt liegt für das Kurs-Gewinn-Vielfache bei etwa 28, damit ist Apple für das laufende Jahr um mehr als 20 Prozent überbewertet. Bei anderen Bewertungsvielfachen sind die Abweichungen noch deutlich größer. So liegen etwa das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Kurs-Cash-Flow-Verhältnis um mehr als ein Drittel über dem Mittel der vergangenen Jahre.

... da die Geschäfte stagnieren ...

Der starke Anstieg der Bewertung hat einen simplen Grund. Während der Kurs der Aktie immer weiter angestiegen ist, tritt das Finanzergebnis des Unternehmens auf der Stelle. In den vergangenen drei Jahren hat Apple seine Erlöse um lediglich 6 Prozent steigern können. In derselben Größenordnung hat auch der Gewinn zugelegt.

Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 entwickelten sich die Geschäfte des Unternehmens in 2023 sogar rückläufig. Das ist indiskutabel für eine mit einem KGV von über 30 bewerteten Aktie. Die Wachstumsschwäche kommt jedoch nicht von ungefähr.

... vor allem auf dem wichtigsten Wachstumsmarkt!

Einerseits besteht eine hohe Abhängigkeit vom Markt in China. Hier aber verliert Apple zunehmend Marktanteilen an einheimische Hersteller wie Xiaomi, Huawei und Oppo, die technologisch stark aufgeholt haben und häufig ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Endgeräte aufweisen. Einem Bericht der China Academy of Information an Communciations zufolge ist der iPhone-Absatz im August gegenüber dem Vorjahr um 12,7 Prozent gesunken.

Gleichzeitig holen im High-End-Segment vor allem Samsung und Alphabet mit seinem Pixel-Smartphone auf und bedrohen Apple auch in bereits entwickelten Märkten. Zur Wachstumsschwäche kommt andererseits fehlende Produktinnovation. Zwar ist Apple über sein iPhone hinaus mit Wearables wie der Apple Watch und seinen In-Ear-Kopfhörern stark positioniert. Der Markt ist allerdings hochkompetitiv.

Innovationen? Fehlanzeige!

Es fehlt jedoch an einem Produkt, das eine neue Phase des Unternehmenswachstums einleiten und die hohe Bewertung der Aktie rechtfertigen könnte. Als solche wurden zuletzt das Apple-Car sowie die AR/VR-Brille Vision Pro gehandelt. Ein E-Fahrzeug aus dem Hause Apple wurde inzwischen jedoch auf Eis gelegt, während die Vision Pro zwar von professionellen Nutzern viel Lob erhält, allein aufgrund ihres Preises aber schon nicht massenmarkttauglich ist. Hier dürfte künftig Meta Platforms die Nase vorne haben.

Das margenstarke Service-Geschäft ist in den vergangenen Jahren zwar beständig gewachsen, hier muss Apple inzwischen auch auf den Druck von Wettbewerbsbehörden immer häufiger Abstriche gegenüber App-Entwicklern machen und diese stärke an erzielten Erträgen beteiligen.

Bearishe Divergenzen nehmen zu

Auch der Chart der Aktie spricht inzwischen nicht mehr für eine fortgesetzte Outperformance. Zwar konnte Apple seine in diesem Jahr zwischenzeitliche Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt noch einmal aufholen und hierfür vor allem von seinem KI-Event profitieren, das der Aktie auch zum charttechnischen Ausbruch und neuen Allzeithochs verholfen hatte.

Inzwischen nehmen die Abwärtstendenzen der Aktie jedoch zu. Auffällig ist neben den bearishen Divergenzen vor allem im Relative-Stärke-Index (RSI) auch die 50-Tage-Linie, die mittlerweile nach unten zeigt. Auch der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen nur noch schwachen Aufwärtstrend der Aktie an und rutschte in den vergangenen zwei Monaten sogar gleich doppelt ins Minus.

Auch auf höheren Zeitebenen ist es um die Aktie zunehmend schlechter bestellt. Auf Wochenbasis war das Allzeithoch bei 237,23 US-Dollar technisch durch den RSI nicht mehr bestätigt. Der MACD droht unterdessen unter seine Signallinie zu fallen, was ebenfalls mit sinkenden Kursen einhergehen dürfte.

Überzogene Erwartungen: iPhone, KI, Indien

Die Hoffnungen vieler Anleger ruhen auf Künstlicher Intelligenz, dem iPhone 16 sowie dem indischen Markt, der künftig in die Fußstapfen des chinesischen treten soll. Es steht aber zu bezweifeln, dass dieses Trio tatsächlich für das erforderliche Wachstum der Geschäfte sorgen wird, um die Aktie in ihre gegenwärtig fortgeschrittene Bewertung hineinwachsen zu lassen.

KI ist im Smartphone-Bereich bei weitem kein Alleinstellungsmerkmal. Inzwischen verfügt jeder Anbieter über KI-Features, die sich gleichzeitig aber noch kaum monetarisieren lassen. Die Entwicklungsfortschritte zwischen den iPhone-Generationen werden immer geringer, sodass bei den finanziell ohnehin herausgeforderten Verbraucherinnen und Verbraucher eine wachsende Zurückhaltung zu beobachten ist, ihre Geräte regelmäßig gegen neue auszutauschen.

Wenngleich Apple in Indien zuletzt deutlich zulegen konnte, herrscht auch hier intensiver Wettbewerb. China und Indien gelten zwar als rivalisierende Großmächte, Smartphones chinesischer Hersteller sind auf dem Subkontinent aufgrund ihres attraktiven Pricings jedoch sehr beliebt. Die stetig wachsende Skepsis gegenüber dem globalen Westen sowie der zunehmende Hindu-Nationalismus könnten außerdem mittelfristig dazu führen, dass auch hier einheimische Hersteller bevorzugt werden.

Fazit: Outperformance gibt's künftig anderswo zu holen!

Angesichts der hohen Bewertung der Aktie, den fehlenden Innovationen sowie der auf der Stelle tretenden Geschäftsentwicklung sollten sich Anleger daher von der Vorstellung trennen, dass Apple auch in Zukunft eine gegenüber dem Gesamtmarkt überdurchschnittlich hohe Performance erzielen wird – eine Einschätzung, die im Übrigen auch Analysten teilen. Denn deren Kursziel liegt im Mittel um 5 Prozent über dem aktuellen Wert, damit aber gerade mal um ein Prozent über dem bisherigen Allzeithoch.

Eine marktübliche Performance dürfte Apple unterdessen auch in Zukunft erzielen, allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Aktie im Gesamtmarktindex S&P 500 mit 7,1 Prozent, im Technologieindex Nasdaq 100 mit 8,8 Prozent und im MSCI World mit 4,2 Prozent gewichtet ist und dieses Indizes von Millionen von Anlegerinnen und Anlegern auf der Welt bespart werden.

Outperformance werden Investoren aber aller Voraussicht nach mit anderen Unternehmen erzielen. Dazu dürften neben Halbleiterunternehmen auch Wettbewerber von Apple gehören. Sowohl Alphabet als auch Meta Platforms sind aktuell deutlich günstiger bewertet, Alphabet liegt bei vielen Bewertungsvielfachen sogar um 10 bis 15 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre.

Anlegerinnen und Anleger, die über große Apple-Positionen verfügen, sollten es daher Warren Buffett gleichtun, und einige Gewinne durch die Verkleinerung ihrer Positionen mitnehmen. Die Gewinne sollten in zukünftig aussichtsreichere Anlagen investiert werden.

Apple-Short als Depot-Absicherung? Chance auf +187 Prozent!

Aufgrund ihrer hohen Bewertung, die insbesondere bei Technologietiteln kein Alleinstellungsmerkmal ist, bei gleichzeitig überschaubaren Prämien für Put-Optionen eignet sich die Aktie von Apple auch als Hedge gegen eine Gesamtmarktkorrektur.

Mit Blick in den Chart wäre es alles andere als verwunderlich, wenn Apple in den kommenden Wochen und Monaten nicht noch einmal bis in den Bereich von 200 US-Dollar zurücksetzen würde. Die Chance auf eine Rendite von bis 187 Prozent erhalten mutige Anlegerinnen und Anleger, die auf den Discount-Optionsschein MG9QQQ setzen und auf fallende Kurse wetten.

MG9QQQ verfügt über eine Laufzeit von rund 9 Monaten und erzielt für Kurse zwischen 225 und 200 US-Dollar oder weniger eine Auszahlung. Der maximale Auszahlungsbetrag liegt (in Abhängigkeit vom Euro-Dollar-Kurs) bei 2,01 Euro. Doch Vorsicht: Für Kurse oberhalb von 225 US-Dollar verfällt das Produkt spätestens zum Laufzeitende wertlos. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle zum Laufzeitende folgendes:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MG9QQQ (Basis 225 $ / Cap 200 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Kaufpreis Aktie * 227,73 $ Kaufpreis Optionsschein * 0,70 € Basis / Cap 225,00 $ / 200,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 20.06.2025 Verkaufspreis Aktie 225,00 $ 220,00 $ 215,00 $ 210,00 $ 205,00 $ 200,00 $ Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,22 € 0,67 € 1,12 € 1,57 € 2,01 € Rendite Aktie -1,2 % -3,4 % -5,6 % -7,8 % -10,0 % -12,2 % Rendite Optionsschein -100,0 % -68,6 % -4,3 % +60,0 % +124,3 % +187,1 %

* Stand: 27. September, 22:00 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion