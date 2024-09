Weitere Gewinne - Luxus- und Autowerte erneut stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen im Wochenverlauf ist es am Freitag an den europäischen Aktienmärkten nur noch zögerlich nach oben gegangen. Erneut günstige Nachrichten aus China entfalteten ihre Wirkung vor allem bei den betroffenen Sektoren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,38 Prozent auf 5.051,51 Punkte.

Außerhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,15 Prozent auf 12.228,46 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,32 Prozent auf 8.311,31 Punkte.