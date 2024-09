BASF wieder auf Hoch seit Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von BASF sind am Freitag auf das höchste Niveau seit Juni geklettert. Die Papiere der Ludwigshafener schafften es mit 47,84 Euro auch deutlich über ihre einfache 200-Tage-Durchschnittslinie. Der Dividendenschock vom Vortag scheint nach rund neun Prozent Erholung vom Vortagestief abgehakt. Anleger und Experten konzentrieren sich auf die Chancen des Konzernumbaus. UBS-Experte Geoff Haire geht davon aus, dass durch Portfolioveränderungen und Kulturwandel Werte freigesetzt werden.

BASF will sich noch stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren und seine Agrarsparte an die Börse bringen. Der neue Vorstandschef Markus Kamieth will aus einem breit aufgestellten, integrierten Chemiekonzern mit vielen vernetzten Geschäftsfeldern ein Unternehmen mit einem Kerngeschäft aus vier Sparten und mehreren eigenständigen Geschäftsteilen machen.