Führung bleibt Vollzeitaufgabe / Randstad-ifo Studie Q3/2024 (FOTO)

Eschborn (ots) - Personalverantwortliche bestätigen den Teilzeit-Trend und geben

in der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Einblicke in die

Beschäftigungssituation auch auf Führungsebene. Während die

Teilzeitbeschäftigung insgesamt zunimmt, ist die Teilzeitquote unter

Führungskräften rückläufig. Was Unternehmen tun können, um mehr Flexibilität zu

ermöglichen, erklärt Randstad-Expertin Verena Menne.



Wie entwickelt sich die Teilzeitbeschäftigung in der deutschen Wirtschaft?

Einschätzungen von Personalverantwortlichen in den Kernbereichen Industrie,

Handel und Dienstleistung bietet die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung. Die

aktuelle Quartalsbefragung (Q3 2024) zeigt: Waren 2021 noch 14 % der Frauen in

Teilzeit angestellt, stieg ihr Anteil in 2024 auf 25 %. Mit 7 % bleibt das

Teilzeitniveau bei Männern zwar weiterhin niedrig; im Vergleich zur Befragung in

2021 (3 %) hat es sich allerdings mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg ist Teil

einer breiteren Entwicklung, die Unternehmen in den letzten fünf Jahren

zunehmend beobachten: Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (54 %)

berichten von einer deutlichen Zunahme bei Teilzeitkräften.









Teilzeitarbeit ist in vielen Fällen ein Schlüssel, um die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf zu gewährleisten, wird jedoch häufig als Hemmnis für den

beruflichen Aufstieg gesehen - insbesondere für Frauen. So zeigt die

Randstad-ifo-Studie: Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Führungspositionen

bleibt bei beiden Geschlechtern gering. Nach wie vor arbeiten die meisten

Führungskräfte in Vollzeit - 95 % der Frauen und 97 % der Männer. Besonders

auffällig ist der Rückgang bei männlichen Führungskräften in Teilzeit, der sich

von 7 % im Jahr 2021 auf nur noch 3 % im Jahr 2024 reduziert hat."Wir sehen nach

wie vor, dass viele Unternehmen zu wenig geeignete Modelle anbieten, die

Teilzeit und Führungsaufgaben kombinierbar machen. Es braucht innovative und

flexible Arbeitsmodelle, um diese Lücke zu schließen", betont Verena Menne,

Director Group HR bei Randstad Deutschland. "Ein weiterer Aspekt: Der

demografische Wandel macht auch vor der Führungsebene nicht halt. Unternehmen

müssen reagieren und dem Nachwuchs Führungsrollen attraktiv machen, um

langfristig selbst handlungsfähig zu bleiben."



Flexible Modelle für bessere Vereinbarkeit von Führung und Privatleben



Eines dieser Arbeitsmodelle ist Jobsharing, bei dem sich zwei Mitarbeitende eine

Position teilen. Dieses Modell wird aktuell aber nur von 9 % der befragten

Unternehmen angeboten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, Jobs Seite 2 ► Seite 1 von 2



Mehr Teilzeit in Unternehmen, aber weniger Teilzeit in FührungspositionenTeilzeitarbeit ist in vielen Fällen ein Schlüssel, um die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf zu gewährleisten, wird jedoch häufig als Hemmnis für denberuflichen Aufstieg gesehen - insbesondere für Frauen. So zeigt dieRandstad-ifo-Studie: Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Führungspositionenbleibt bei beiden Geschlechtern gering. Nach wie vor arbeiten die meistenFührungskräfte in Vollzeit - 95 % der Frauen und 97 % der Männer. Besondersauffällig ist der Rückgang bei männlichen Führungskräften in Teilzeit, der sichvon 7 % im Jahr 2021 auf nur noch 3 % im Jahr 2024 reduziert hat."Wir sehen nachwie vor, dass viele Unternehmen zu wenig geeignete Modelle anbieten, dieTeilzeit und Führungsaufgaben kombinierbar machen. Es braucht innovative undflexible Arbeitsmodelle, um diese Lücke zu schließen", betont Verena Menne,Director Group HR bei Randstad Deutschland. "Ein weiterer Aspekt: Derdemografische Wandel macht auch vor der Führungsebene nicht halt. Unternehmenmüssen reagieren und dem Nachwuchs Führungsrollen attraktiv machen, umlangfristig selbst handlungsfähig zu bleiben."Flexible Modelle für bessere Vereinbarkeit von Führung und PrivatlebenEines dieser Arbeitsmodelle ist Jobsharing, bei dem sich zwei Mitarbeitende einePosition teilen. Dieses Modell wird aktuell aber nur von 9 % der befragtenUnternehmen angeboten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, Jobs