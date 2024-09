Münchener Verein wird zum 13. Mal in Folge "Versicherer des Jahres"

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe ist der "Versicherer

des Jahres 2024". In der Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit

dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) schnitt der Münchener Verein

als einziger Versicherer mit der Gesamtwertung "sehr gut" ab und verteidigt

erneut seine Position als der beliebteste Versicherer Deutschlands.



Insgesamt 5.262 Privatkunden gaben in der Online-Befragung ihr Urteil ab und

bewerteten die Zufriedenheit mit dem Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis,

die Qualität der Produkte sowie die Transparenz und die Verständlichkeit der

Versicherer. In die Einzelauswertung gingen 33 Versicherer ein, wobei der

Münchener Verein seine Spitzenplatzierung vor der Konkurrenz behaupten konnte.







betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Wir

sind sehr stolz auf diese erneute Auszeichnung. Mein Dank gilt unseren

Mitarbeitenden und unseren Vertriebspartnern, ohne die dieser Erfolg nicht

möglich gewesen wäre. Doch Kontinuität bedeutet keinen Stillstand. Dieser Titel

wird uns motivieren, an der Strategie unseres erfolgreichen Wachstums weiter zu

arbeiten."



Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier:

https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-ist-der-Versicherer-des-Jahres-2024-article2525

2048.html



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe

Dr. Alexander Straube

Pressesprecher

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel.: 089/51 52 1338

mailto:Straube.Alexander@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.de

mailto:Straube.Alexander@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5874258

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe





"Zum 13. Mal in Folge 'Versicherer des Jahres' ist eine echte Hausnummer",betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Wirsind sehr stolz auf diese erneute Auszeichnung. Mein Dank gilt unserenMitarbeitenden und unseren Vertriebspartnern, ohne die dieser Erfolg nichtmöglich gewesen wäre. Doch Kontinuität bedeutet keinen Stillstand. Dieser Titelwird uns motivieren, an der Strategie unseres erfolgreichen Wachstums weiter zuarbeiten."Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier:https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-ist-der-Versicherer-des-Jahres-2024-article25252048.htmlPressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeDr. Alexander StraubePressesprecherZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338mailto:Straube.Alexander@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.demailto:Straube.Alexander@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5874258OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe