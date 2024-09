KEBA übernimmt EnerCharge und erweitert ihr Portfolio im Bereich Ladelösungen für Elektrofahrzeuge um DC Technologie

Linz (ots) - KEBA, einer der führenden europäischen Anbieter für Ladelösungen

(Wallboxen), gibt die Übernahme von EnerCharge bekannt. Mit dieser strategischen

Akquisition erweitert KEBA ihr Portfolio um DC-Ladelösungen für den (halb-)

öffentlichen Bereich und stärkt damit als Vollsortimenter ihre Position im

Markt.



Der 2018 gegründete österreichische Ladeinfrastrukturhersteller EnerCharge aus

Kötschach-Mauthen hatte nach starkem Wachstum 2023 Anfang Juli 2024 überraschend

Insolvenz angemeldet. Ausschlaggebend dafür waren nicht schnell genug zu

fixierende Bestellungen zu Jahresbeginn, was dazu führte, dass sich die

Kostenstruktur nicht nachhaltig decken ließ.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

EnerCharge beschäftigt rund 60 Personen an den Standorten Kötschach-Mauthen inKärnten und Oberlienz in Osttirol. Der Schwerpunkt liegt aufDC-Gleichstrom-Ladestationen zwischen 40 und 480 kW Leistung. Anwendung findendiese sowohl bei E-Autos als auch im stark wachsenden Segment derSchnellladeinfrastruktur für E-LKWs. Aktuelle Absatzmärkte sind vor allem Europaund der Mittlere Osten.KEBA komplettiert eMobility PortfolioDurch die Integration der Produkte und Lösungen von EnerCharge wird KEBA zumVollsortimenter im Markt der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Dasgemeinsame Portfolio, das unter der Marke KEBA zusammengeführt werden wird,umfasst zukünftig Ladelösungen aus dem AC (Wechselstrom) und aus dem DC(Gleichstrom) Bereich. KEBA hat als Spezialist für Wallboxen seit ihrem Einstiegin die Elektromobilität über 500.000 Ladestationen abgesetzt, die zumeist dortzum Einsatz kommen, wo ein Elektroauto längere Zeit (zu Hause, Tiefgaragen, amArbeitsplatz) parkt. Dazu kommen nun die DC Schnelllader, die darauf abzielen,einen möglichst kurzen Ladestopp auf längeren Strecken, wie zum Beispiel aufAutobahnen, zu ermöglichen. Somit hat KEBA nun eine Antwort für alleAnforderungen des Ladens von E-Auto und E-LKW.Beide Hersteller produzieren seit Anbeginn in Österreich und stehen somit fürNachhaltigkeit im ökonomischen, wie auch im ökologischen Sinne. Neben diesemCommitment zu "Made in Austria" stehen sowohl KEBA als auch EnerCharge fürQualität, Verlässlichkeit und kontinuierliche Innovation. Besondershervorzuheben ist außerdem, dass EnerCharge bereits in den letzten Jahren aufKEBA Ladelösungen gesetzt und diese ins eigene Portfolio vollumfänglichintegriert hatte.Organisatorische EingliederungOrganisatorisch wird EnerCharge GmbH als neu gegründete Gesellschaft KEBAeMobility DC GmbH ein Tochterunternehmen der KEBA Energy Automation GmbH . Diesvorbehaltlich kartell- und wettbewerbsrechtlicher Zustimmungen. Über den