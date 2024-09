Prognosesenkung belastet Hella kaum - Branche bleibt gefragt

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung hat die Aktien von Hella am Freitag kaum belastet. Die Warnung des Autozulieferers sei nicht so harsch ausgefallen, wie man es nach den jüngsten Gewinnwarnungen von BMW und Mercedes-Benz hätte befürchten können, kommentierte ein Börsenhändler. Analysten äußerten sich ähnlich.

Bei Hella stand nach einem anfänglichen Kursrutsch um bis zu gut 8 Prozent um die Mittagszeit nur noch ein Minus von 0,1 Prozent auf 88,90 Euro zu Buche. Und erfreulicher als der aktuelle Aktienkurs sieht ohnehin die längerfristige Entwicklung aus.

Erst Anfang des Monats hatten Hella ihr Rekordhoch aus dem März bei 92,70 Euro eingestellt - damals hatten die Titel trotz mäßiger endgültiger Geschäftszahlen einen Kurssprung hingelegt. Seit Jahresbeginn haben sie 7,8 Prozent gewonnen. Damit schneiden sie deutlich besser ab als der MDax und der Index der europäischen Autobauer und Zulieferer , die im selben Zeitraum 0,3 beziehungsweise 5 Prozent verloren haben.

Am Donnerstag nach Börsenschluss hatte Hella mit Verweis auf seit der Jahresmitte eingetrübte Rahmenbedingungen den Ausblick für Umsatz und operatives Ergebnis gesenkt. Branchenexperte Christoph Laskawi von der Deutschen Bank zeigte sich davon angesichts der Warnungen von BMW und Mercedes-Benz kaum überrascht. Schließlich sei Hella stark mit Premium-Autobauern verbandelt. Für andere Autozulieferer zieht Laskawi daraus ebenso negative Rückschlüsse wie Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan.

Der Autoindex knüpfte am Freitag dennoch an seine jüngste Erholung an: Mit plus 2,3 Prozent lag er im Branchentableau ganz vorn. Er profitierte weiter von Maßnahmen Chinas zur Stützung der heimischen Konjunktur.

Im Dax setzten vor dem Wochenende Porsche AG , Mercedes-Benz und Volkswagen ihre Kurserholung mit deutlichen Gewinnen fort. Gleiches galt für den Zulieferer Continental , Stabilus sowie Schaeffler und Vitesco aus dem MDax beziehungsweise dem Nebenwerte-Index SDax .

Am europäischen Markt waren neben den Aktien der Autobauer Stellantis und Renault die Anteilsscheine des Zulieferers Valeo gefragt. Bei Forvia fiel das Plus mit 9,2 Prozent besonders deutlich aus. Dass die Franzosen am Vorabend ebenfalls ihren Ausblick nach unten revidiert hatten, ließ die Anleger kalt - obwohl die Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) nun nach Einschätzung von UBS-Experte David Lesne um rund 10 Prozent sinken dürfte. Im bisherigen Jahresverlauf steht bei Forvia aber immer noch mehr als eine Kurshalbierung zu Buche.

Zuletzt hatte Chinas Zentralbank weitreichende Maßnahmen zur Ankurbelung der heimischen Konjunktur angekündigt und die politische Führung ebenfalls ihren Willen zur Unterstützung signalisiert. Am Freitag senkten die Währungshüter dann eine wichtige Rate für Banken, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Durch die Reduzierung der Mindestreserven um 0,5 Prozentpunkte müssen Banken weniger Pflichtguthaben einbehalten und haben mehr Geld zur Verfügung, um Kredite auszugeben oder Staatsanleihen etwa zur Finanzierung von Infrastruktur zu kaufen./gl/ajx/stk