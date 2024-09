Käufer mit klarer Ansage

Bei 318,71 US-Dollar hat Salesforce seine Kursrallye gegen Ende Mai kurz nach Erreichen der Vorgängerhochs aus 2021 bei 311,75 US-Dollar abgebrochen und ist in eine gesunde Konsolidierung übergegangen. Diese reichte exakt in den Bereich von rund 210,00 US-Dollar und damit einer wichtigen Horizontalunterstützung der letzten Monate abwärts. Seit Juni hat sich das Chartbild wieder durch die jüngste Aufwärtsbewegung sichtlich verbessert, auch konnte ein untergeordneter Abwärtstrend geknackt werden. Nun befindet sich der Wert wieder im Rallyemodus und steuert seine Rekordstände an.

Software unumgänglich für KI