WeGrow AG feiert erfolgreiches Börsendebüt in Düsseldorf! Am 27. September 2024 feierte die WeGrow AG einen bedeutenden Meilenstein: Die Aufnahme in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent betritt damit neue finanzielle Horizonte.