Stefan Ganzke verrät, wie Unternehmen ein sicheres Arbeitsumfeld für ihre Azubis schaffen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Und wieder ist es so weit: Ein neues Ausbildungsjahr beginntund junge Menschen bereiten sich deutschlandweit auf die unterschiedlichstenAufgabengebiete und Jobs vor - viel zu kurz kommt dabei allerdings nach wie vordas Thema Arbeitsschutz. Inwieweit können also vor allem auch die Unternehmenselbst ihre Bemühungen darin ausweiten, ihre Azubis vor unsicheren Situationenund Arbeitsunfällen zu bewahren?In der modernen Arbeitswelt sind Unternehmen mehr denn je gefordert, für dieSicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen. BesondererHandlungsbedarf besteht jedoch im Bereich der Ausbildung: Laut der offiziellenStatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. verletzten sichknapp 27.300 Auszubildende im Jahr 2022 so schwer, dass sie mehr als drei Tageam Arbeitsplatz fehlten. Fünf Auszubildende starben sogar an den Folgen desArbeitsunfalls. 85 Prozent der betroffenen Auszubildenden waren unter 25 Jahrealt. Zwar erkennen die meisten Unternehmen durchaus die Notwendigkeit, diesesProblem anzugehen und ergreifen entsprechende Maßnahmen, allerdings sehen vielevon ihnen vor allem auch im jugendlichen Leichtsinn ihrer Azubis einewesentliche Ursache darin, warum ihr Bemühungen noch nicht die Früchte tragen,die sie sich eigentlich erhoffen würden. "In der Ausbildung besitzt derArbeitsschutz weder in den Berufsschulen noch in den Unternehmen einen besondershohen Stellenwert. Oftmals wird das Thema mit einer langweiligenPowerPoint-Präsentation abgehalten. Es ist dann kein Wunder, dass der Funkenicht überspringt und das erforderliche Sicherheitsbewusstsein beziehungsweisedie Risikokompetenz nicht entsteht", betont Stefan Ganzke, Geschäftsführer derWandelWerker Consulting GmbH."Um junge Menschen mitzunehmen, brauchen wir auch für Azubis ein umfassendesArbeitsschutz-Onboarding, das vor allem interaktiv anstatt frontal erfolgt undden Arbeitsschutz dauerhaft präsent macht", fügt der Arbeitsschutz-Expertehinzu. "Wenn ein Unternehmen für sichere und gesunde Arbeitsplätze stehenmöchte, dann braucht es auch ein gut durchdachtes Azubi-Programm für Arbeits-und Gesundheitsschutz, das die Chance auf einen nachhaltigen Wandel derSicherheitskultur schafft." Als Sicherheitsingenieur und Geschäftsführer derWandelWerker Consulting GmbH hat Stefan Ganzke gemeinsam mit Anna Ganzke bereitszahlreichen Unternehmen dabei geholfen, systematisch und nachhaltigArbeitsunfälle und unsichere Situationen zu senken. Anhand der folgenden Tippserklärt er, wie Unternehmen ihre Auszubildenden nachhaltig für das ThemaArbeitssicherheit sensibilisieren und ein sicheres Arbeitsumfeld für sie