Palantir: Peter Thiel hat diese Woche mehr als 16 Millionen Aktien verkauft

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, warum Thiel die Aktien verkauft hat oder was er mit dem Geld vorhat. Laut Bloomberg Billionaires Index verfügt Thiel über ein Vermögen von 12,4 Milliarden US-Dollar.

Thiel verkaufte nur Stammaktien, keine Anteile aus den Aktienklassen mit besonderen Stimmrechten, die ihm und den Mitbegründern Alex Karp und Stephen Cohen die Kontrolle über den Vorstand geben.

CEO Alexander Karp hat kürzlich ebenfalls einen erheblichen Anteil seiner Unternehmensanteile im Gesamtwert von über 300 Millionen US-Dollar verkauft. Laut aktuellen Dokumenten fanden die Aktienverkäufe zu verschiedenen Preisen am 16. und 17. September statt.

Palantir wurde am Montag gemeinsam mit Dell in den S&P 500 aufgenommen. Die Aktie hat eine steile Perfomance verzeichnet – seit Jahresbeginn konnten die Titel um über 116 Prozent zulegen. In den vergangenen zwölf Monaten summiert sich das Kursplus auf sagenhafte 132 Prozent. In dieser Woche hat ein Downgrade von Raymond James die Rallye etwas ausgebremst. Analyst Brian Gesuale hat sein Kursziel gestrichen und kein neues genannt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion