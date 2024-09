Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Debatte um den französischen Haushalt könnten die Unternehmenssteuern angehoben werden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bei einem Wert von 30 Prozent dürfte dies den Gewinn je Aktie von Safran um 4 Prozent schmälern, von Thales um 3 Prozent und von Airbus um 2 bis 3 Prozent. Die Risiken für das Wachstum des Verteidigungsbudgets seien aber sehr begrenzt./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 16:22 / ET

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 133,6EUR auf Tradegate (27. September 2024, 13:13 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 160 Euro



