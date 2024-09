Zuckergewinnung in Dänemark künftig mit Biomethan aus Rübenschnitzeln (FOTO)

Braunschweig (ots) - Mit der Unterzeichnung von Kooperationsvereinbarungen mit

Nature Energy setzt Nordzucker einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur

CO2-Neutralität bis 2050. Nordzucker liefert dänische Rübenschnitzel an Nature

Energy, die daraus Biomethan für die Zuckerproduktion herstellen. Ab 2025 wird

Nordzucker dieses zur Dekarbonisierung der Zuckerproduktion in den beiden

dänischen Werken verwenden. Es ist geplant, die CO2-Emissionen in diesen Werken

bis 2030 schrittweise um bis zu 37.000 Tonnen zu reduzieren.



Für den Weg zur CO2 -Neutralität in der Produktion bis spätestens 2050 hat die

Nordzucker Gruppe ein Programm namens GoGreen ins Leben gerufen. Neben der

deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs ist die Nutzung erneuerbarer

Energien ein Kernelement des Programms. Daher ist es ein wichtiger Meilenstein,

dass Nordzucker nun eine Vereinbarung mit Nature Energy über die Lieferung von

Biomethan unterzeichnet hat, die sicherstellt, dass Zucker mit erneuerbarer

Energie produziert werden kann. Das Biomethan wird aus Rübenschnitzeln von

Nordzucker hergestellt, wodurch ein Kreislaufprozess entsteht.







Lolland-Falster im Südosten Dänemarks, die von der dänischen Tochtergesellschaft

Nordic Sugar von Nordzucker betrieben werden.



Nordzucker liefert Rübenschnitzel an die Biomethananlage von Nature Energy auf

Lolland. Ziel ist es, dass Nordzucker das Biomethan zur Dekarbonisierung der

Zuckerproduktion und zur schrittweisen Reduzierung der CO2-Emissionen in den

beiden dänischen Zuckerfabriken bis 2030 um bis zu 37.000 Tonnen nutzt. Der

Ausstieg aus Heizöl und Kohle und der Umstieg auf

durch die neue Gaspipeline ermöglicht, die von der dänischen Regierung in

Lolland-Falster errichtet und im September 2024 eröffnet wurde.



Durch die Nutzung von Biomethan werden die CO2-Emissionen um 40 Prozent gesenkt



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nature Energy, einem

international führenden Unternehmen im Bereich Biomethan. Es ist das erste Mal,

dass wir Biomethan in einem solchen Umfang aus unseren Rübenschnitzeln für

unsere Zuckerproduktion in Dänemark verwenden", betont Alexander Godow, Chief

Operating Officer. "Für uns ist es ein wichtiger Meilenstein in unserem

GoGreen-Programm zur Dekarbonisierung unserer Zuckerproduktion. Wir nutzen diese

Zusammenarbeit mit Nature Energy als ersten Schritt in Richtung erneuerbare

Energien, um unsere Produktion nachhaltiger zu gestalten:" Es ist vorgesehen,

bis 2030 schrittweise 40 Prozent der CO2-Emissionen der beiden dänischen Seite 2 ► Seite 1 von 2



