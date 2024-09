Beginn der Bundestarifverhandlungen Papier 2024 / Arbeitgeber fordern Schulterschluss der Sozialpartner (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Heute startet in Wiesbaden die erste Verhandlungsrunde im

Rahmen der Tarifrunde Papier 2024. Die Arbeitgeber fordern einen Schulterschluss

der Verhandlungspartner, um die Transformationen in der Papierindustrie zu

bewältigen und die Zukunftsfähigkeit der Branche in Deutschland zu sichern.



Tarifforderungen der IGBCE berücksichtigen nicht die wirtschaftliche Lage





Im Vorfeld der Verhandlungen hat die IGBCE Forderungen nach einerEntgelterhöhung um 8 Prozent, mindestens jedoch einem Festbetrag in Höhe von 280Euro, und einem IGBCE-Mitgliederbonus vorgelegt."Die Tarifforderungen der IGBCE haben mit der wirtschaftlichen Realität inunserer Branche nichts zu tun und bergen ein enormes Risiko. Eine solchdrastische Erhöhung der Entgelte verkraftet die Papier- und Zellstoffindustriein Deutschland nicht", sagt Ulrich Wienbeuker, Vorsitzender des AusschussesTarifpolitik und Bildung sowie Vizepräsident des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE."Der Tarifabschluss muss Transformation ermöglichen, Mitarbeitenden wieUnternehmen eine Perspektive bieten und Papierproduktion in Deutschland halten",ergänzt Dr. Benno Hundgeburt, stellvertretender Vorsitzender des AusschussesTarifpolitik und Bildung und Mitglied des Präsidiums DIE PAPIERINDUSTRIE.IGBCE-Mitgliederbonus spaltet die PapiergemeinschaftEbenso kritisieren die Arbeitgeber die Forderung nach einemIGBCE-Mitgliederbonus. "Wir Papier-Arbeitgeber behandeln alle Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer gleich. Gerade jetzt braucht es ein Miteinander in denBetrieben und keine Spaltung der Belegschaft. Die IGBCE gefährdet die hoheTarifbindung in der Branche", so Dr. Benno Hundgeburt.Die Papier-Arbeitgeber unterstützen die IGBCE in ihrer Forderung, dieAttraktivität des Schichtbetriebes zu steigern. So haben die Papier-Arbeitgeberbereits in der Tarifrunde 2022 die Zulagen für Beschäftigte im Durchfahrbetriebjeweils um 50 Prozent erhöht, um so eine besondere Anerkennung der Leistungauszudrücken. Die vereinbarten Gespräche zwischen den Sozialpartnern, um dieseBeschäftigtengruppe noch attraktiver zu gestalten, müssen aus Arbeitgebersichtdringend fortgesetzt werden.