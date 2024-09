Mutares kontert Shortseller-Vorwürfe - Vorstandschef verlängert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef mitten im Streit mit einem Aktien-Leerverkäufer vorzeitig verlängert. Der Vertrag mit Robin Laik, der gleichzeitig Gründer und Großaktionär des Unternehmens ist, laufe fünf weitere Jahre bis Ende 2029, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem wies Mutares die Vorwürfe des Hedgefonds und Leerverkäufers Gotham City zur Bilanzierung des Unternehmens in einer ausführlichen Stellungnahme zurück. Für den Kurs der Mutares-Aktie ging es trotzdem weiter abwärts.

Am Vormittag verlor das Papier zeitweise rund sieben Prozent. Um die Mittagszeit lag es noch mit knapp drei Prozent im Minus bei 21,55 Euro und war damit größter Verlierer im Nebenwerte-Index SDax . Am Donnerstag hatte Mutares an der Börse zeitweise mehr als ein Fünftel verloren und seine jüngste Verlustserie stark ausgeweitet. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Unternehmen inzwischen fast 40 Prozent an Wert eingebüßt.