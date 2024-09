René Schröder von der RegSus Consulting GmbH verrät, wie Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen gelingen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schwerfällige Prozesse, steigender Wettbewerbsdruck und einewomöglich revolutionäre Lösung: Noch immer scheitern etliche Unternehmen daran,ihre analogen Abläufe erfolgreich zu digitalisieren - und das, obwohl der Bedarfan Effizienzsteigerung dringlicher denn je ist. Abhilfe könnte nun das ImperfectProduct Paradigm, ein Konzept der RegSus Consulting GmbH, schaffen: Was aber hates damit auf sich und inwieweit kann es Digitalisierungsvorhaben von Unternehmenunterstützen?Zahlreiche Unternehmen sehen sich weiterhin mit äußerst ineffizienten Prozessenkonfrontiert, die ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränken und ihre Ressourcenübermäßig beanspruchen. Umso mehr sind sie darum bemüht, durch gezielteDigitalisierungsvorhaben Abläufe zu optimieren, um effizienter zu arbeiten undsich langfristig behaupten zu können. Doch häufig scheitern diese Vorhaben an der Identifizierung der richtigen Prozesse, die den größtenMehrwert bringen würden: Nicht selten wird also wahllos digitalisiert, ohne dentatsächlichen Nutzen zu berücksichtigen - was nicht nur zu hohen Kosten führt,sondern auch zu Frustration bei den Mitarbeitern. "Wenn diese Probleme nichtgelöst werden, bleiben Unternehmen im digitalen Wandel zurück", warnt RenéSchröder, Geschäftsführer der RegSus Consulting GmbH. "Das bedeutet nicht nureinen Verlust an Effizienz, sondern langfristig auch an wertvollenMarktanteilen.""Unternehmen müssen die entscheidenden Prozesse herausfiltern, die den größtenEffekt haben - nur so können sie mit minimalem Aufwand maximalen Nutzenerzielen", fügt er hinzu. Mit dem von ihm entwickelten Imperfect ProductParadigm (IPP) bietet René Schröder Unternehmen die Möglichkeit, gezielt jeneBereiche zu digitalisieren, die den größten Hebel für Effizienz undWettbewerbsfähigkeit bieten. Diese Methodik hat sich in zahlreichen Projektenbewährt: So konnten er und sein Team bereits vielen Unternehmen helfen,ineffiziente Prozesse erfolgreich zu transformieren und dadurch in erheblichemMaße wichtige Ressourcen zu sparen. Welche Einsatzmöglichkeiten und Vorteile dasImperfect Product Paradigm in Bezug auf umfangreiche Digitalisierungsvorhabenvon Unternehmen konkret mit sich bringt, verrät René Schröder hier.Gezielt zu passgenauen Ergebnissen: Diese Rolle nimmt IPP in der Digitalisierungvon Unternehmensprozessen ein"Beim digitalen Wandel darf es nicht darum gehen, ohne Ziel und Plan alle