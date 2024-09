Branchenexperte bietet Komplettservice für Immobilien als Kapitalanlage (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Konstanz (ots) - Immobilien sind eine attraktive Kapitalanlage - das Fachwissen,der Aufwand und die Zeit, die ein Investment erfordert, schrecken jedoch vielepotenzielle Investoren ab. Als Gründer und Geschäftsführer der Jürgen RosseggerGmbH bietet Jürgen Rossegger seinen Kunden vom optimalen Anlageobjekt bis hinzur langfristigen Betreuung das Rundum-sorglos-Angebot für den Kauf ihrerImmobilie als Kapitalanlage. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit in derPraxis abläuft, welche Ergebnisse seine Kunden erzielen und woher seinebeeindruckende Expertise stammt.Der langfristige Aufbau von Vermögen ist eine elementare Aufgabe, um die sichjeder Mensch im Rahmen seiner Möglichkeiten kümmern sollte. Denn zum einenspielt der Vermögensaufbau eine wichtige Rolle für die Altersvorsorge und zumanderen ermöglicht er einen gewissen Lebensstandard, die Berücksichtigungpersönlicher Wünsche und Ziele und damit Lebensqualität. Weil die finanzielleBildung aber weder in der Schule noch im Studium auf dem Lehrplan steht,vertrauen viele Menschen provisionsgetriebenen Bankern oder Finanzberatern undinvestieren in wenig rentable Finanzprodukte. Anderen ist bereits bewusst, dassdie sicherste und rentabelste Kapitalanlage eine Immobilie ist - die Angst vormöglichen Risiken, mangelnde Expertise oder fehlende Zeitkapazitäten hindern siejedoch am Kauf eines Anlageobjekts. "Mit 10 bis 25 Prozent ist dieEigenkapitalrendite eines Immobilieninvestments signifikant höher als bei einemBausparvertrag oder Investmentfonds", erklärt Jürgen Rossegger von der JürgenRossegger GmbH. "Gleichzeitig kann eine Immobilie jedoch betreuungsintensivsein. Zudem ist es für Laien schwer, auf dem Markt keine Fehler zu machen.""Von uns bekommen die Kunden daher das Komplettpaket: Neben einer intensivenBeratung und einem rentablen Anlageobjekt bieten wir auch wertvolles Fachwissenund eine langfristige Betreuung an", fährt der Immobilienexperte fort. Mit derJürgen Rossegger GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu zeigen,wie sie mit Immobilien Vermögen aufbauen können. Durch den Kauf und dieanschließende Sanierung missbewirtschafteter Objekte und ein großes Netzwerk vonInitiatoren und Bauträgern verfügt Jürgen Rossegger über einen Pool vonattraktiven Immobilien, die er an Kapitalanleger verkauft. Wie ein Mediatorzwischen Hausverwaltung und Käufer steht er seinen Kunden aus Deutschland undder Schweiz auch im Anschluss noch für verschiedene Themen, wie beispielsweise