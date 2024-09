AOC I Die Stadtentwickler: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt! Die AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH hat am 25.09.2024 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, bleibt aber weiterhin betriebsfähig. Auch die aocplan gmbh und AOC Weyhausen An der Klanze GmbH sind betroffen.