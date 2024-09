Saudi-Arabien ruft bei den Vereinten Nationen zu globaler Zusammenarbeit auf, um die Landdegradation bei der COP16 zu bekämpfen Riyadh

NEW YORK, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien hat die politischen Entscheidungsträger der Welt aufgefordert, sich im Vorfeld der 16 UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) COP16 in Riad im Dezember dringend mit Landdegradation, Dürre und Wüstenbildung zu befassen. Jede Sekunde wird ein Äquivalent von vier Fußballfeldern gesunden Bodens zerstört, insgesamt 100 Millionen Hektar pro Jahr.

Auf der Veranstaltung "Road to Riyadh" am Rande der UN-Generalversammlung, die von Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud eröffnet wurde, forderte Saudi-Arabien die Delegierten auf, sich auf ein entschlossenes Handeln im Dezember vorzubereiten, und stellte einen Fahrplan für internationale Maßnahmen und Engagement sowie das thematische Programm für die COP vor.

Der künftige COP16-Präsident und saudi-arabische Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, sagte: "Dies ist ein entscheidender Moment für unseren Planeten. Die Wiederherstellung des Bodens ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherung einer wohlhabenden Zukunft für die kommenden Generationen."

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die internationale Gemeinschaft zusammenschließt, um ehrgeizige und dauerhafte Lösungen zu finden, die die Bodendegradation eindämmen, die Dürre bekämpfen und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern", fügte Minister Al-Fadley hinzu. "Wir müssen die internationale Zusammenarbeit verstärken, um die dringenden ökologischen Herausforderungen unseres Planeten zu bewältigen".

Minister AlFadley betonte auch, dass die Ausrichtung der COP16 durch Saudi-Arabien das Engagement des Landes für den Erhalt und die Wiederherstellung der Umwelt sowohl im eigenen Land als auch auf internationaler Ebene widerspiegelt, und verwies auf Initiativen wie die Saudi Green Initiative, die Middle East Green Initiative und die Global Land Initiative der G20.

Auch wenn die Bodendegradation in den einzelnen Regionen unterschiedlich verläuft, warnen die Daten des UNCCD davor, dass die Welt bis 2030 1,5 Milliarden Hektar degradierter Flächen wiederherstellen muss, um die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegten Ziele für die Neutralität der Landdegradation zu erreichen, wenn sich die derzeitigen Muster fortsetzen. In Riad wird unter der saudi-arabischen Präsidentschaft der COP16 mit Nachdruck auf konkretere Verpflichtungen gedrängt, um die Wiederherstellung zu beschleunigen und dieses wichtige Ziel zu erreichen.