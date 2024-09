Chefvolkswirtin der KfW zieht in Bundesbank-Vorstand ein Der Einzug von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in den Vorstand der Deutschen Bundesbank ist beschlossene Sache. Der Bundesrat stimmte laut hessischem Finanzministerium in einer Sitzung der Nominierung zu. Zuvor hatte bereits der …