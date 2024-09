Interra meldet Aufnahme der Bohrungen auf dem Kupferprojekt RIP

27. September 2024, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) („Interra“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme des Phase-Eins-Bohrprogramms auf dem Kupferprojekt RIP (das „Projekt“ oder „RIP“) in der Region Stikine in British Columbia bekannt zu geben. Das Projekt RIP liegt etwa 33 km nordöstlich der ehemals produzierenden Kupfer-Molybdän-(„Cu-Mo“)-Mine Huckleberry von Imperial Metals und der fortgeschrittenen Projekte Ox/Seal/Berg von Surge Copper. Imperial Metals Corporation exploriert Huckleberry und die umliegenden Claims nach weiteren Cu-Mo-Ressourcen.

Die Firma Atlas Drilling Ltd. aus Kamloops (BC) wurde beauftragt, das Phase-Eins-Bohrprogramm im Gesamtumfang von etwa 2.000 Metern zu absolvieren. Das Projekt wird vom Camp am Standort der Mine Huckleberry, etwa 88 km west-südwestlich von Houston (BC), aus durchgeführt. Das erste Bohrloch wird auf das nördlichste Zentrum der beiden IP-Anomalien abzielen, die im Rahmen der vor Kurzem abgeschlossenen geophysikalischen Vermessungen – magnetische Flugmessungen und 3D-IP-Untersuchungen - definiert wurden, wie vom Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 31. Juli 2024 ausführlich beschrieben. Die geophysikalischen Messungen deuten auf das Potenzial für zwei porphyrische Cu-Mo-Mineralisierungszentren hin (Abb. 1). Das nördlichste Zentrum deckt sich mit einer porphyrischen Cu-Mo-Mineralisierung, die an der Oberfläche zu Tage tritt, und ein übereinstimmendes Magnetik-/Widerstandshoch umfasst, das von einem großen, „doughnut“-förmigen Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) mit einem Durchmesser von etwa 1 km umgeben ist. Ein zweites potenzielles Porphyr-Cu-Mo-Zentrum befindet sich etwa 1,1 km weiter südlich und umfasst ein ähnliches Magnetik-Hoch, das von einem „doughnut“-förmigen Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) umgeben ist. Dieses südliche potenzielle Porphyrzentrum mit einem Durchmesser von etwa 850 Metern ist vollständig von Deckschichten überlagert.

CEO Brian Thurston kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Bohrungen bei diesen zwei klassischen Bullseye-Zielen vom porphyrischen Kupfer-Molybdän-Lagerstättentyp zu absolvieren. In gut etablierten Porphyr-Bezirken wie diesem ist es ungewöhnlich, dass es nicht überprüfte klassische Porphyr-Ziele gibt, aber bei RIP ist eines der Ziele noch nie mittels Diamantbohrungen überprüft worden, und das andere Ziel wurde nur mit einer einzigen Diamantkernbohrung überprüft, die vom Zentrum des Bullseye weg gerichtet war und dennoch auf eine ermutigende Mineralisierung traf. Wir sind von dem nicht überprüften Potenzial dieses Konzessionsgebietes begeistert und freuen uns darauf, diese Phase-Eins-Bohrkampagne aufzunehmen.“