Markus Moser von der Wirtschaftskanzlei Moser hilft, wenn die private Krankenversicherung zur Kostenfalle wird (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Eine private Krankenversicherung hat sicherlich vieleVorteile - doch im Alter wird sie schnell zur Kostenfalle. Um dafür zu sorgen,dass die finanzielle Belastung erträglich bleibt, unterstützt Markus MoserPrivatversicherte bei der Senkung ihrer Beitragszahlungen. Was dieWirtschaftskanzlei Moser für die Versicherten erreicht und warum sie dabei nichtauf das gewohnte Leistungsniveau verzichten müssen, erfahren Sie hier.Wie der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. meldet, müssen dieVersicherten im Jahr 2025 mit deutlich höheren Beiträgen rechnen. Dabei warendie Kosten in den vergangenen Jahren bereits erheblich gestiegen. Besonders harttrifft es ältere Versicherte, deren Beitragssätze sich ohnehin schon auf einemhohen Niveau befinden. "Wer in jungen Jahren mit einem moderaten Beitragbeginnt, merkt spätestens beim Renteneintritt, dass er ein ernstes Problem hat",sagt Markus Moser, Geschäftsführer der Wirtschaftskanzlei Moser. "Im Grundehaben die Kosten aber bereits im Alter von 50 bis 55 Jahren eine Höhe erreicht,die den meisten nur schwer akzeptabel erscheint. Viele wenden sich dann an ihrenVersicherer, um eine Beitragssenkung zu erreichen, doch der hat naturgemäß wenigInteresse daran und bietet im Höchstfall einen Basistarif an. Dieser ist zwargünstiger, aber auch leistungsschwächer - und gerade im Alter sind dieLeistungen besonders gefragt.""Es ist allerdings möglich, Geld zu sparen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zumüssen, und dazu ist noch nicht einmal der Wechsel der Krankenversicherungnötig", fügt der Experte für die private Krankenversicherung hinzu. "Damit dasreibungslos läuft, braucht der Privatversicherte aber einen Partner, der dieVerhandlungen mit seiner Versicherung übernimmt." Die Wirtschaftskanzlei Moserist seit 1996 für ihre Kunden aktiv und legt ihren Schwerpunkt von Beginn an aufdie private Krankenversicherung. Das in zweiter Generation geführteFamilienunternehmen betreut Bestandskunden, die eine Reduzierung ihrer Beiträgewünschen, und Neukunden, die einen passenden Versicherer suchen. Darüber hinausist die Wirtschaftskanzlei Moser auch im Bereich von Investments für Immobilien und Vermögenswerte tätig. Mit ihrer in 28 Jahren gesammelten Expertiseermöglicht die Wirtschaftskanzlei ihren privat versicherten Kunden einedurchschnittliche Ersparnis von 2.300 Euro im Jahr, ohne dass sich dasLeistungsniveau ihrer Versicherung absenkt. Markus Moser versteht seine Kanzleials unabhängige Beratung, die möglichst vielen Privatversicherten unter die Armegreifen möchte.