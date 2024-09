ZTE bekräftigt Engagement zur Förderung einer nachhaltigen digitalen Zukunft für alle beim UN-Zukunftsgipfel

ZTE-Vizepräsident Summer Chen hält Grundsatzrede bei „A Digital Future for All" auf SDG Digital im Hauptquartier der Vereinten Nationen

ZTE betont Engagement zur Förderung sinnvoller globaler Konnektivität und digitaler Transformation und zur Beschleunigung der Fortschritte bei den UNSDGs

NEW YORK, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat kürzlich bekannt gegeben, dass Summer Chen, Vice President bei ZTE, zur Teilnahme an SDG Digital eingeladen wurde und bei „A Digital Future for All" im Hauptquartier der Vereinten Nationen eine Grundsatzrede gehalten hat. In ihrer Rede erläuterte Chen die weltweiten Bemühungen von ZTE, digitale Technologien für den Schutz der biologischen Vielfalt zu nutzen, und betonte das ausdrückliche Engagement des Unternehmens zur Förderung sinnvoller globaler Konnektivität und digitaler Transformation bei gleichzeitiger aktiver Förderung von Initiativen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs).

„A Digital Future for All" ist die digitale Schiene der „Action Days" des Zukunftsgipfels. Die vom Büro des Sonderbeauftragten für Technologie (OSET), der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) einberufene digitale Schiene hat zukunftsweisende Verpflichtungen aller Interessengruppen zur Nutzung von Innovation, Wissenschaft und Daten in einer inklusiveren, sichereren und nachhaltigeren Weise hervorgebracht und eine kollektive Vision zur Nutzung digitaler Technologien für eine nachhaltigere, inklusivere und verantwortungsvollere Zukunft gefördert.

In ihrer Rede betonte Summer Chen, dass ZTE in Zusammenarbeit mit dem Sanjiangyuan-Nationalpark, der China Mobile Qinghai Branch und China Tower die extremen Umweltbedingungen und technischen Herausforderungen gemeistert habe, um eine umfassende Telekommunikationslösung für das Kekexili-Naturschutzgebiet zu liefern, die Mikrowellentechnologie mit hoher Kapazität, Basisstationen und Fernabdeckung beinhaltet. Im Rahmen dieser Initiative wurde die erste 5G-Basisstation in der Schutzstation am Zhuonai-See eingerichtet. Sie ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Geburten tibetischer Antilopen und verbessert die Kommunikation für die Wächter in dieser schwierigen Umgebung. Zudem eröffnet dieser Fortschritt neue Möglichkeiten für den künftigen Umweltschutz, die ökologische Überwachung, wissenschaftliche Expeditionen und die innovative Verwaltung von Schutzgebieten.