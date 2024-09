Doppel-Erfolg - Headhunter Öffentlicher Dienst meistern Stellenbesetzungen zeitnah

Hamburg (ots) - Innovative Headhunting-Strategie & systematisches Remote

Stellenbesetzung in der Verwaltung und PflegewirtschaftZwei Auftraggeber aus dem Öffentlichen Dienst - eine Landesorganisation derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie eineRehabilitationsklinik - konnten endlich jeweils bedeutende Leitungsstellennachbesetzen und so zentrale Fachgebiete sicherstellen. Die beiden Erfolgezeigen dabei erneut, wie breit die Expertise und Erfahrung der HamburgerHeadhunter in dem Sektor geht.Nicht immer gelingt die Besetzung von anspruchsvollen Funktions- undLeitungsstellen auf Anhieb, umso mehr freut sich das Personalberater*innen-Teamüber den Erfolg bei diesen besonderen Auftraggebern und besonderenManagement-Funktionen.Erfolgsrezept: Starker Kandidatenpool & hochwertige DirektanspracheEntscheidend für den Erfolg war vor allem die aktive Einwerbung von passendenKandidat*innen durch die Headhunter. Diese haben mit digitalem Remote Recruitingsowie ethischer Ansprache des eigenen qualifizierten Kandidatenpools zeitnaheine attraktive Kandidaten-Shortlist zur Verfügung stellen können.So hatten die Entscheider*innen in den Auswahlgremien der ÖffentlichenVerwaltung eine gute Ausgangssituation und konnten qualifizierte Leitungskräfteeinstellen. Die Personalberatung dankt auch wieder den Auftraggebern, die eineprofessionelle Zusammenarbeit auf allen Ebenen realisierten.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5874625OTS: Kontrast Personalberatung GmbH