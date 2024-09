Den Hoffnungen am deutschen Aktienmarkt müssen Fakten folgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unverhofft kommt oft: Hatten Marktexperten in der Vorwoche noch erwartet, dass die Aktienmärkte den Aufwärtsschub durch die deutliche US-Zinssenkung erst einmal verdauen müssen, setzte der Dax seine Aufwärtsbewegung in den vergangenen Tagen unbeirrt fort. Der Bereich von 19.000 Punkten, den der Index erst nach mehreren Anläufen geknackt hatte, liegt mittlerweile einige hundert Punkte unter dem aktuellen Stand. In nicht einmal zwei Monaten hat der Dax damit über 2.000 Punkte zugelegt - und damit einiges an Vorschusslorbeeren eingepreist.

Das gilt um so mehr, als der jüngste Kursschub vornehmlich auf Hoffnungen fußt. "Die fulminante Aktien-Rally basiert vor allem auf der Zinswende der weltweiten Notenbanken", so Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. "Allerdings zeigt sich das zweite Aktienstandbein, die Konjunktur, schwach." Gerade in Europa seien noch keine positiven Folgen der Zinssenkungen festzustellen. Das hat nicht zuletzt der ifo-Geschäftsklimaindex gezeigt, der sich im September nochmals eingetrübt hatte.