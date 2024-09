ROUNDUP/Aktien New York Dow mit weiterer Bestmarke Gestützt von aktuellen Inflationszahlen ist die Wall Street am Freitag im frühen Handel auf Erfolgskurs geblieben. Der Dow Jones Industrial erklomm dabei ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt 0,86 Prozent im Plus bei 42.539,24 Punkten. Damit …