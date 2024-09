Vantage Foundation unterstützt gemeinsam mit Metta Home die Jugendentwicklung in Thailand

Das Metta Home, das dem thailändischen Amt für Jugendbeobachtung und -schutz untersteht, bietet wichtige Dienstleistungen zum Schutz der Rechte und des Wohlergehens von Jugendlichen an. Die Unterkunft bietet umfassende Unterstützung, einschließlich psychischer und physischer Gesundheitsfürsorge, Bildungsberatung und Berufsausbildung. Durch ein engagiertes Team von Krankenschwestern, Psychologen, Sozialarbeitern und akademischen Fachkräften gibt Metta Home den Jugendlichen das Rüstzeug, das sie für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft benötigen.

„Wir haben uns immer darauf konzentriert, die Qualität der Betreuung der Kinder durch therapeutische Maßnahmen und psychische Rehabilitation zu verbessern und gleichzeitig auf ihre körperliche Gesundheit zu achten, einschließlich Ernährung, Schlaf und allgemeines Wohlbefinden", sagte Pakorn Romruen, Leiter des Heims für beobachtete Jugendliche, Metta Home.

„Die von der Vantage Foundation gespendete Farbe wird dazu beitragen, die Wohnräume zu verschönern und sie für die Kinder einladender und komfortabler zu machen, und die Sportkleidung wird zu körperlicher Aktivität anregen und Teamwork, Freude und Selbstvertrauen unter den Jugendlichen fördern", sagte er.

Diese Partnerschaft bringt den Schwerpunkt von Metta Home mit dem Auftrag der Vantage Foundation in Einklang, die unsichtbaren Herausforderungen der sozialen Unbeweglichkeit anzugehen. Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation, sagte: „Die Partnerschaft mit dem Metta Home spiegelt unser Engagement wider, diesen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, ihnen zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen, und sicherzustellen, dass sie die Unterstützung erhalten, die sie für ihre persönliche Entwicklung brauchen."

Metta Home ist bekannt für seine Erfolgsgeschichten, die das Leben vieler junger Menschen verändert und sie zu einem stabilen Arbeitsplatz und persönlichem Glück geführt haben. Der ganzheitliche Ansatz wird auch nach dem Verlassen des Zentrums fortgesetzt, um sicherzustellen, dass die Jugendlichen auf ihrem Weg zur Wiedereingliederung weiter unterstützt werden.

Interessierte, die das Metta Home unterstützen möchten, finden weitere Informationen auf der offiziellen Website der Abteilung für Jugendbeobachtung und Jugendschutz oder über deren Social-Media-Kanäle.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

