UN grenzen Israel aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bei der UN-Generaldebatte den Umgang der UN mit Israel kritisiert. "Die Ausgrenzung des einzigen jüdischen Staates ist weiterhin ein moralischer Schandfleck für die Vereinten Nationen", sagte der israelische Regierungschef in New York.

Seit seiner ersten Rede dort vor 40 Jahren habe er immer wieder übermäßige Kritik an Israel erlebt, sagte Netanjahu. "In diesem Sumpf aus antisemitischem Zorn ist eine automatische Mehrheit bereit, den jüdischen Staat für alles Mögliche zu verurteilen." Dies zeige sich auch darin, dass es gegen Israel mehr UN-Resolutionen gegeben habe als gegen alle anderen Länder zusammen. Netanjahu sprach von einer "Doppelmoral".

Das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen gilt als sehr belastet. In den UN-Organen spiegelt sich die Haltung der Länder der Welt, von denen die Mehrheit Israel gegenüber kritisch oder gar feindlich eingestellt ist./cir/DP/nas